Полиция напоминает о двухдневном запрете на продажу алкоголя

Напоминание оформлено как озвученное официальным представителем Королевской полиции Таиланда генерал-лейтенантом Арчайоном Крайтхонгом.
В тексте приводится ссылка на Закон о контроле за алкоголем от 2008 года, который предусматривает за нарушение до полугода тюрьмы и/или до 10 тыс. бат штрафа.
Впрочем, в данном случае запрет связан с выпавшими на 1-2 августа буддистскими праздниками Асарнха Буча и Кхао Панса, в отношении которых есть и отдельное распоряжение генерала Праюта Чан-Очи.
До полуночи сегодняшнего дня (31 июля) спиртное можно купить без ограничений, после чего в силу вступит двухдневный запрет, который на деле будет длиться чуть больше двух суток. Торговля спиртным будет возобновлена с 11:00 утра 3 августа.