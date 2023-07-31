Полиция напоминает о двухдневном запрете на продажу алкоголя

Королевская полиция Таиланда выпустила напоминание о том, что 1 и 2 августа по всей стране действует запрет на продажу алкоголя. Сухой закон распространяется на оптовую и розничную продажу в любом формате за исключением торговли в магазинах дьюти-фри в аэропортах. Запрет на употребление, как было во время майских парламентских выборов, в уведомлении не упоминается.

Новости Пхукета

31 Июля 2023, 09:00 PM

Торговля спиртным будет запрещена по всему Таиланду в течение двух ближайших дней, 1 и 2 августа. Изображение: Royal Thai Police