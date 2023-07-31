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Полиция напоминает о двухдневном запрете на продажу алкоголя

Королевская полиция Таиланда выпустила напоминание о том, что 1 и 2 августа по всей стране действует запрет на продажу алкоголя. Сухой закон распространяется на оптовую и розничную продажу в любом формате за исключением торговли в магазинах дьюти-фри в аэропортах. Запрет на употребление, как было во время майских парламентских выборов, в уведомлении не упоминается.

Новости Пхукета

31 Июля 2023, 09:00 PM
Торговля спиртным будет запрещена по всему Таиланду в течение двух ближайших дней, 1 и 2 августа. Изображение: Royal Thai Police

Торговля спиртным будет запрещена по всему Таиланду в течение двух ближайших дней, 1 и 2 августа. Изображение: Royal Thai Police

Напоминание оформлено как озвученное официальным представителем Королевской полиции Таиланда генерал-лейтенантом Арчайоном Крайтхонгом.

В тексте приводится ссылка на Закон о контроле за алкоголем от 2008 года, который предусматривает за нарушение до полугода тюрьмы и/или до 10 тыс. бат штрафа.

Впрочем, в данном случае запрет связан с выпавшими на 1-2 августа буддистскими праздниками Асарнха Буча и Кхао Панса, в отношении которых есть и отдельное распоряжение генерала Праюта Чан-Очи.

До полуночи сегодняшнего дня (31 июля) спиртное можно купить без ограничений, после чего в силу вступит двухдневный запрет, который на деле будет длиться чуть больше двух суток. Торговля спиртным будет возобновлена с 11:00 утра 3 августа.

 

 

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