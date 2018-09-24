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Полиция начала проверку по факту гибели подозреваемого при попытке задержания

Губернатор Пхукета Норрапхат Плодтхонг пообещал справедливое расследование родственникам 29-летнего Читнупонга Кхерджана, застреленного полицейскими при попытке задержания 18 сентября.

Иккапоп Тхонгтуб

24 Сентября 2018 10:10:53

Фото: Иккапоп Тхонгтуб
Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Как сообщали «Новости Пхукета» ранее, житель Карона Читнупонг Кхерджан отказался остановиться на полицейском чекпоинте в Пхукет-Тауне и попытался скрыться от полиции. Автомобиль мужчины был перехвачен в Чернг-Талей, при этом при задержании полицейские открыли огонь на поражение, объяснив свои действия тем, что мужчина направил на них оружие. От полученных ранений Читнупонг Кхерджан скончался. Полиция затем сообщила, что нашла в его пикапе две единицы огнестрельного оружия и боеприпасы.

В субботу, 22 сентября, в храме Wat Ketho состоялась церемония прощания с господином Кхерджаном, после которой около 50 его родственников на автомобилях проследовали организованной колонной к офису губернатора и потребовали от главы провинции «правосудия». Семья погибшего заявила, что полицейские, по их мнению, допустили применение чрезмерной силы. Некоторые из них прибыли к Provincial Hall с плакатами «полиция убивает».

«Мы протестуем, поскольку это убийство человека полицейскими находится вне всяких рамок. Я не понимаю, почему полиция сделала это», – заявил отец погибшего Арун Кхерджан.

Губернатор Норрапхат Плодтхонг заверил господина Кхерджана и других членов семьи, что по факту произошедшего будет проведено справедливое расследование, а также попросил передать всю имеющуюся у них релевантную информацию в офис омбудсмена.

В свою очередь, шеф пхукетской полиции Тирапон Тхипджарон заявил о том, что девять сотрудников полиции, участвовавшие в погоне за Читнупонгом Кхерджаном, будут переведены с Пхукета на другие места службы и не вернутся на остров до окончания расследования, что является стандартной практикой при проведении внутренних расследований тайской полицией.

«Сотрудники прокуратуры и полиции, которые будут проводить расследование, уже получили всю информацию. Я могу заверить представителей всех сторон, что расследование будет справедливым. Если действия полицейских будут признаны неправомерными, им придется ответить за это», – заявил генерал Тхипджарон.

При этом источники The Phuket News в правоохранительных органах сообщили редакции, что застреленный в Чернг-Талей Читнупонг Кхерджан ранее неоднократно попадал в поле зрения правоохранительных органов. Мужчина пять раз являлся фигурантом уголовных дел. Кроме того, на арест господина Кхерджана были выданы три отдельных ордера, один из которых затем был аннулирован судом.

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