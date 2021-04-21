Полиция меняет приоритет с пьяного вождения на COVID

Полиция Таиланда приостановила дежурство на контрольно-пропускных пунктах, где обычно занимались выявлением пьяных водителей. Освободившиеся силы должны быть направлены на борьбу с распространением коронавирусной инфекции

Новости Пхукета

21 Апреля 2021, 06:12 PM

Полиция Таиланда приостановила дежурство на контрольно-пропускных пунктах, где обычно занимались выявлением пьяных водителей. Освободившиеся силы должны быть направлены на борьбу с распространением коронавирусной инфекции.

Распоряжение о смене профиля работы подписал заместитель шефа полиции Дамронгсак Киттипрапат от лица командующего 18 апреля, пишет Bangkok Post.

Приказ полностью пересматривает курс работы полиции, поскольку глава ведомства Суват Джангйодсук еще в прошлом месяце отдал распоряжение восстановить работу «пьяных» КПП, деятельность которых ранее была временно приостановлена в октябре 2020 года после того, как генерал Джангйодсук вступилв должность. Одним из его решений стало сделать работу подчиненных более прозрачной.

Генерал Киттипрапат пояснил, что новый приказ распространяется на все подразделения полиции и основывается на декрете о чрезвычайной ситуации, согласно которому борьба с коронавирусом является приоритетом и позволяет прибегать к особым мерам. Сейчас в Таиланде к «красным зонам» повышенного контроля относятся Бангкок и 17 провинций (включая Пхукет). Все остальные 59 провинций классифицированы как «оранжевые зоны» менее строго контроля.

Полиция в данном случае должна заниматься мониторингом массовых собраний людей и массовыми же активностями, способными создавать риск распространения вируса, пояснил генерал Киттипрапат.

Согласно приказу, КПП для проверки на алкоголь и мелкие нарушения ПДД приостанавливают работу «особенно в зонах максимального антивирусного контроля». КПП по борьбе с наркотиками, предотвращению преступности и охране границ могут работать в обычном режиме, «но не должны создавать обществу слишком больших неудобств».

Полиция должна прекращать все виды массовой социальной активности, организованной исключительно в развлекательных целях. Традиционные церемонии проводиться могут, но на них должен обеспечиваться адекватный эпидемиологический контроль. Сотрудники полиции также должны во время дежурств соблюдать все положенные меры безопасности, включая постоянное ношение масок. Перед выходом на работу полицейские должны проверять температуру тела, практиковать социальное дистанцирование, использовать мобильные приложения Thai Chana и Mo Chanа.

Также от сотрудников требуется соблюдать правила приличной службы поведения: воздерживаться от излишнего употребления алкоголя и не посещать слишком часто заведения, относящиеся к группе высокого риска.





