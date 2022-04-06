Полиция ликвидировала нелегальное онлайн-казино

Прошлогодний арест гражданина Мьянмы по делу об ограблении ювелирного магазина на Пхукете позволил полиции ликвидировать деятельность нелегального онлайн-казино и задержать двух операторов этого бизнеса, изъяв в ходе операции 3,7 млн бат наличными. Как сообщалось заранее, на допросе бирманец Чай Аунг заявил, что его заставили пойти на преступление долги, образовавшиеся из-за азартных игр.

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О ликвидации подпольного казино было объявлено в ходе пресс-конференции шефа полиции по восьмому региону генерал-лейтенанта Ампхона Буарабпорна. Он напомнил об октябрьском ограблении ювелирного магазина Thong Thaweechai, в ходе которого упомянутый выше Чай Аунг избил престарелых супругов, присматривавших за заведением, и скрылся с золотом на сумму свыше 10 млн бат.

Грабитель рассказал, что делал ставки на сайте 789xber.com. Проверив полученную информацию и установив операторов сервиса, полицейские обратились в суд за ордерами и затем арестовали двоих подозреваемых – Ниравита Чантхапхуна и Сомсака Чернтонга. Первый был арестован в Чианг-Рае, а второй – в Хуа-Хине.

В ходе арестов полиция также изъяла около 60 улик, включая бумаги на землю и банковские книжки, компьютеры, мобильные телефоны, один автомобиль и свыше 3,7 млн бат наличными.

В ходе расследования полиция также обнаружила, что на онлайн-сервис было подано заявление в Удон-Тхани. В нем говорилось о «выбивании» денег из одного из игроков, задолжавших 2 млн бат. При этом «коллекторы» представились сотрудниками полиции.

Генерал Буарабпорн обратился с гражданам с призывом информировать полицию о нелегальных азартных играх в сети, «отравляющих нашу молодежь и разрушающих экономику страны». Информацию можно подать на горячую линию Центра по борьбе с преступлениями в сфере технологий 1599 или в соответствующий отдел полиции восьмого региона 081-8663000.