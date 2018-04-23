Полиция ликвидировала игорный притон в Вичите

Полицейские и военные задержали 17 человек в ходе облавы в игорном притоне в Вичите ночью 23 апреля.

23 Апреля 2018 16:55:50

Об облаве в Вичите представителям прессы рассказал утром 23 апреля подполковник местной полиции Наронг Лаксанавимон.

По словам подполковника, в его участок поступила информация о том, что в доме номер 10/448 на Kwang Rd. собираются участники нелегальных азартных игр. Когда полиция и военные прибыли по указанному адресу, игра была в разгаре.

В общей сложности полицейские задержали 17 человек. Также были изъяты восемь колод карт и около 16 тыс. бат наличными.

Как отметил подполковник Лаксанавимон, задержанные играли в тайскую карточную игру «као ке». Всем им были предъявлены обвинения в участии в нелегальных азартных играх.