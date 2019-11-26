Полиция Краби изъяла свыше 400 тыс. таблеток метамфетамина

Правоохранительные органы провинции Краби отчитались о серии антинаркотических рейдов, в ходе которых было изъято 400 тыс. содержащих метамфетамин таблеток (яба), 25 г кристаллического метамфетамина (я-айс) и четыре единицы огнестрельного оружия.

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О результатах рейдов, проходивших в провинции Краби с 19 по 22 ноября этого года, было объявлено на пресс-конференции с участием заместителя начальника полиции по восьмому региону генерал-майора Нантадета Йойнуана. Пресс-конференция была организована 25 числа в штаб-квартире полиции Краби.

В общей сложности в ходе рейдов были арестованы 9 человек, подробности арестов в PR-служба администрации Краби не привела, отметив лишь, что аресты были связаны друг с другом. Первые три рейда, в ходе которых арестовали четырех человек, позволили выйти на остальных наркоторговцев.

Чалермвут Чантра, 36 лет. Арест произведен в округе Кхао-Пханом. Изъято 38 метамфетаминовых таблеток, кустарно изготовленный пистолет и десять патронов.

Рунгнапа Калон, 34 года. Арест произведен в округе Nuea Khlong. Изъято 150 метамфетаминовых таблеток,.

Наттапонг Тиккхана, 30 лет, и Суканья Намвонг, 27 лет. Место проведения ареста не указано, изъято 31 таблетка, 18,6 г кристаллического метамфетамина, одна единица огнестрельного оружия, семь патронов.

Тхана Интхорннаронг, 21 год, Ватчарапонг Сакджирапхапхонг, 27 лет и Ваттхана Камин, 24 года. Арест произведен в неком месте под название Кхао-Пхра (возможно, тамбон Кхао-Пхрая). Изъято 575 таблеток, 6 г кристаллов, две единицы огнестрельного оружия и 12 патронов.

Супот Раксачан, 46 лет, и Ампорнрат Сангуансак, 41 год. Арест произведен за пределами Краби, в округе Банг-Кхан провинции Накхон-Сри-Тхаммарат. Изъято 400 тыс. метамфетаминовых таблеток.