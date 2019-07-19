Полиция Карона объяснила историю о 3000 бат за поездку на минивэне «недопониманием»

Шеф полиции Карона полковник Правит Суттхирыангарун выступил с комментарием относительно резонансной истории о двух туристках из Австралии, заплативших водителю микроавтобуса 3000 бат за поездку из аэропорта до пляжа Ката. По словам полковника Суттхирыангаруна, вся история – результат недопонимания.

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В четверг, 18 июля, в полицейском участке Карона полковник Суттхирыангарун провел встречу с австралийскими туристками Кейт Чипперфилд и Лорен Меинтиес и водителем минивэна Пхурипхатом Чанкэу, который вез их из аэропорта в поселок Ката у одноименного пляжа.

Затем полковник вышел к прессе вместе с вице-губернатором Супотом Ротрыангом На-Нонгкхаем, капитаном Эккачаем Сири из туристической полиции и господином Сомсаком Потнынгнонгом из пхукетского офиса Департамента наземного транспорта. Также журналистам был представлен Нарумон Джумпатонг, зазывала из международного аэропорта, предложивший туристкам воспользоваться услугами господина Чанкэу.

В своем обращении к прессе шеф полиции Карона ни разу не упомянул 3000 бат, фигурирующие в заявлении, поданном туристками. Вместо этого полковник Суттхирыангарун говорил о 2000 бат. Соответствующую сумму назвал полиции водитель Пхурипхат Чанкэу, и полковник не подвергл сомнению его слова.

Излагая свою версию событий, водитель Пхурипхатом Чанкэу заявил, что лишь «слегка» завысил стоимость услуг.

«Обычная стоимость микроавтобуса до Ката составляет 1600 бат за весь автобус для себя или по 200 бат с человека, если вы едете с другими людьми. В данном случае я объяснил клиенткам цену и мы договорились на 2000 бат. Я взял лишние 400 бат, но то, что стоимость составляла 3000 бат, абсолютно неправда», – заявил господин Чанкэу.

Также водитель заявил, что после появления истории в социальных сетях, сам «бросился» в полицейский участок, чтобы рассказать правду.

В заявлении для прессы шеф полиции Карона добавил, что «во время поездки из аэропорта к пляжу Ката не было никакого запугивания. Просто возникло недопонимание относительно цены, о которой они договорились вместе».

Полковник Суттхирыангарун не объяснил, почему было необходимо упомянуть отсутствие «запугивания». Ни в одной из предыдущих публикаций не упоминалось, что на туристок могло оказываться давление. Речь шла лишь о завышенной стоимости оказанной услуги.

Самим туристкам слова на встрече с прессой не дали. Полковник Суттхирыангарун предпочел изложить ход событий самостоятельно.

«Туристки сказали, что после прибытия в аэропорт связались со своим отелем, чтобы за ними прислали микроавтобус за 1000 бат, но решили, что воспользуются минивэном аэропорта. Туристки и водитель договорились о 2000 бат, и 2000 бат были переданы водителю до начала поездки. Затем туристки решили, что цена была слишком высока и подали заявление в полицию», – заявил полковник Суттхирыангарун.

Также офицер добавил, что водитель Пхурипхат Чанкэу был оштрафован на те же 2000 бат за предоставление своих услуг в аэропорту без разрешения. Ранее корпорация уже успела успела откреститься от водителя и заявила, что он подбирал пассажиров у терминала нелегально, а его партнер-зазывала также нелегально работал в зале прилета.

Кроме того, полковник отметил, что действие водительского удостоверения Пхурипхата Чанкэу может быть приостановлено, но этот вопрос находится в ведении Департамента наземного транспорта. При этом наказание за произвольно установленный тариф за свои услуги господин Чанкэу не грозит. Соответствующее заявление ранее, в частности, сделала туристическая полиция.

Как отметил вице-губернатор Супот Ротрыанг На-Нонгкхай, работа непосредственно с поданным туристками заявлением пока не завершена. Расследование продолжается, поскольку стороны привели противоречащие друг другу подробности произошедшего. При этом вице-губернатор заверил, что разбирательство будет справедливым, поскольку этого потребовал глава правительства

«Премьер-министр распорядился, чтобы официальные лица оперативно установили правду по этому делу и предотвратили повторение таких случаев в будущем. Официальные лица, без сомнения, будут справедливы и к потерпевшим, и к обвиняемому», – заверил вице-губернатор.