Полиция изъяла свыше 600 кг кратома в ходе рейда в автомастерской

Полиция Пхукета отчиталась о проведении очередной операции по борьбе с незаконным оборотом наркотиков. Полицейские задержали четырех человек и изъяли свыше 600 кг кратома, а также две единицы огнестрельного оружия.

Иккапоп Тхонгтуб

Согласно отчету пхукетской полиции, 24 июня сотрудники правоохранительных органов провели облаву в одной из автомастерских на Wichit Songkham Rd. в Кату и задержали четырех подозреваемых: 21-летнего Метху Пхуварата, 25-летнюю Сирикван Раяпхак, 32-летнего Сараюта Сэнгсуна и 20-летнего Сирипонаг Вонгклана. Затем были проведены обыски в домах, связанных с подозреваемыми.

У господина Пхуварата и госпожи Раяпхак полицейские изъяли 550 кг листьев кратома и два пистолета, у господина Сэнгсуна – 50 кг листьев кратома, а у господина Вонгкланга – 3,5 кг листьев и 6 л сока наркотического растения.

Господину Пхуварату и госпоже Раяпхак предъявили обвинения в незаконном хранении наркотических средств пятой категории с целью продажи и незаконном хранении огнестрельного оружия и боеприпасов. Господам Сэнгсуну и Вонгклангу предъявили обвинения в незаконном хранении наркотических средств пятой категории с целью продажи.

Также в полицейском отчете упомянут арест 41-летнего Вирачарта Пуанграйи, у которого было обнаружено 0,18 г кристаллического метамфетамина. Ему были предъявлены обвинения в незаконном хранении наркотических средств пятой категории с целью продажи. При этом полиция не уточнила, связан ли последний арест с предыдущими.



















