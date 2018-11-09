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Полиция изъяла гранату в ходе антинаркотического рейда на Пхукете

Антинаркотический рейд в Таланге закончился сюрпризом для полицейских. Правоохранители изъяли 0,08 г кристаллического метамфетамина и осколочную гранату.

Иккапоп Тхонгтуб

9 Ноября 2018, 12:18 PM
Фото: Полиция Таланга

Фото: Полиция Таланга

Как рассказал шеф полиции Таланга Тхирават Лиамсуван, в среду, 7 ноября, его сотрудники решили проверить дом двух местных жителей, которые, согласно поступившей в участок информации, могли быть причастны к незаконном обороту и употреблению наркотиков.

Прибыв к указанному дому, полицейские обнаружили на улице 24-летнего Тхитикорна Випавачарта, ремонтировавшего свой мотоцикл. Его подруга Сомретхай Срисаварнг находилась внутри дома.

Сотрудники полиции решили, что пара ведет себя подозрительно, и осмотрели дом, обнаружив 0,08 г кристаллического метамфетамина, приспособления для употребления наркотиков, а также боевую осколочную гранату.

На допросе Тхитикорн Випавачарт и Сомретхай Срисаварнг рассказали, у кого приобрели наркотики, однако на вопрос о гранате заявили, что нашли ее у себя дома после визита неких гостей. Дело против задержанных возбуждено по статьям о незаконном хранении взрывчатки и незаконном хранении наркотических средств первой категории.

 

 

 

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