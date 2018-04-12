Полиция изъяла более 160 единиц оружия в ходе предпраздничных рейдов

Региональное командование полиции, штаб которого находится в Май-Кхао, отчиталось об итогах рейдов, проведенных в преддверии Сонгкрана на Пхукете и в ближайших провинциях.

12 Апреля 2018 11:54:56

Антикриминальные рейды проходили 1-10 апреля в семи южных провинциях: Пхукет, Пханг-Нга, Краби, Ранонг, Чумпхон, Суратттхани и Накхон-Сри-Тхаммарат.

Как сообщил на встрече с журналистами шеф полиции по восьмому региону генерал Сорасак Йенпрем, кампания по борьбе с преступностью была приурочена как Сонгкрану.

«Мы фокусировались на борьбе с крупными преступлениями, включая незаконный оборот оружия, наркоторговлю, проституцию, азартные игры и торговлю людьми, а также занимались поиском лиц, на арест которых имелись ордера», – заявил генерал Йенпрем.

За период с 1 по 10 апреля по связанным с незаконных хранением оружия делам были задержаны 213 подозреваемых, изъято было более 160 единиц огнестрельного оружия, включая пистолеты, револьверы, дробовики, винтовки и автоматическое оружие. У одного из подозреваемых полицейские изъяли осколочную гранату.

Также в ходе рейдов было изъято значительное число наркотиков, в том числе более 683 тыс. метамфетаминовых таблеток (яба), около 1,8 кг метамфетамина в кристаллического форме, почти 57 кг марихуаны и почти 700 кг кратома.

Кроме того, задержаны были 34 находившихся в розыске человека.

«Защищать людей от криминала – наша работа. У меня есть послание всем преступникам: если вы планируете нарушить закон в восьмом регионе, то считайте, что мы вас уже переиграли», – заявил генерал Йенпрем.