The Phuket News
CLASSIFIEDS ONLY THB 2,500 + VAT FOR 3 LANGUAGES
The Phuket News
ТВ Радио The phuket News Pujidaoxinwen Khao Phuket
Войти | Создать аккаунт
The Phuket News
NOVOSTIPHUKETA.COM Новости
NOVOSTIPHUKETA.COM Пхукет | Таиланд | Мир | Безумный мир | Бизнес | Мнение | Россия XML, RSS, Feed
NOVOSTIPHUKETA.COM NOVOSTIPHUKETA.COM
NOVOSTIPHUKETA.COM

Полиция изъяла более 160 единиц оружия в ходе предпраздничных рейдов

Региональное командование полиции, штаб которого находится в Май-Кхао, отчиталось об итогах рейдов, проведенных в преддверии Сонгкрана на Пхукете и в ближайших провинциях.

Иккапоп Тхонгтуб

12 Апреля 2018 11:54:56

Антикриминальные рейды проходили 1-10 апреля в семи южных провинциях: Пхукет, Пханг-Нга, Краби, Ранонг, Чумпхон, Суратттхани и Накхон-Сри-Тхаммарат.

Как сообщил на встрече с журналистами шеф полиции по восьмому региону генерал Сорасак Йенпрем, кампания по борьбе с преступностью была приурочена как Сонгкрану.

«Мы фокусировались на борьбе с крупными преступлениями, включая незаконный оборот оружия, наркоторговлю, проституцию, азартные игры и торговлю людьми, а также занимались поиском лиц, на арест которых имелись ордера», – заявил генерал Йенпрем.

За период с 1 по 10 апреля по связанным с незаконных хранением оружия делам были задержаны 213 подозреваемых, изъято было более 160 единиц огнестрельного оружия, включая пистолеты, револьверы, дробовики, винтовки и автоматическое оружие. У одного из подозреваемых полицейские изъяли осколочную гранату.

Также в ходе рейдов было изъято значительное число наркотиков, в том числе более 683 тыс. метамфетаминовых таблеток (яба), около 1,8 кг метамфетамина в кристаллического форме, почти 57 кг марихуаны и почти 700 кг кратома.

Кроме того, задержаны были 34 находившихся в розыске человека.

«Защищать людей от криминала – наша работа. У меня есть послание всем преступникам: если вы планируете нарушить закон в восьмом регионе, то считайте, что мы вас уже переиграли», – заявил генерал Йенпрем.

Добавьте новостную ленту на свой сайт

The Phuket News
На Симиланах запретят туры с ночевкой
На Симиланах запретят туры с ночевкой
Тайский трикстер Сри Тханончай
Тайский трикстер Сри Тханончай
Турнир по гольфу P-REA пройдет 23 июня Лагуне
Турнир по гольфу P-REA пройдет 23 июня Лагуне
Не глазуньей единой: Три простых тайских блюда из куриных яиц
Не глазуньей единой: Три простых тайских блюда из куриных яиц
The Phuket News
Прокомментировать эту историю
comments powered by Disqus
NOVOSTIPHUKETA.COM NOVOSTIPHUKETA.COM NOVOSTIPHUKETA.COM
NOVOSTIPHUKETA.COM
Поделиться
NOVOSTIPHUKETA.COM
Последние новости пхукета

Вопрос-ответ

Ходит ли все еще экспресс в аэропорт?

Ходит ли все еще экспресс в аэропорт?

Прогноз


НОВОСТИ
Пхукет
Таиланд
Мир
Безумный мир
Бизнес
Мнение
Россия
АРХИВ
 NOVOSTIPHUKETA.COM СПОРТ
Пхукет
Мир
Россия
 NOVOSTIPHUKETA.COM ЖИЗНЬ
Авто и Мото
Здоровье
Культура
Люди
Образование
Общество
Окружающая среда
Путешествия
Развлечения
Рестораны
 NOVOSTIPHUKETA.COM Вопрос-ответ
Задай вопрос
Скачать карту
 NOVOSTIPHUKETA.COM ОБЪЯВЛЕНИЯ
Купля-продажа
Вакансии
Лодки и автомобили
Сообщества
Услуги
ПОИСК ОБЪЯВЛЕНИЙ
РАЗМЕСТИТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
 NOVOSTIPHUKETA.COM АФИША
Список событий
Календарь событий
Купить билет
ДОБАВИТЬ СОБЫТИЕ
 NOVOSTIPHUKETA.COM СПРАВОЧНИК
Желтые страницы Пхукета
Клубы, бары and пабы
Рестораны
ПОИСК ПО СПИСКУ
ДОБАВИТЬ В СПИСОК
 NOVOSTIPHUKETA.COM О нас
Компания
Точки продаж
Подписка
Размещение рекламы
Оплата рекламы
Связаться с нами
КОНКУРСЫ
ozvisa.org
  
Copyright © 2018 NOVOSTIPHUKETA.COM Com. Все права защищены. | Правила и условия пользования сайтом | Защита персональных данных.