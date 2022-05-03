Window on Phuket Phuket News TV Phuket Live 89.5 Where to Eat
Window on Phuket
Phuket News TV
Where to Eat
Phuket Live 89.5
Войти | Создать аккаунт     
ВАЛЮТА ПОГОДА FACEBOOK YOUTUBE ПОИСК

Полиция изъяла 200 кг «первосортной» марихуаны

Королевская полиция Таиланда сообщила об изъятии 200 кг «первосортной сушеной марихуаны» в провинции Накхон-Пханом.

3 Мая 2022, 12:00 PM
Полиция нашла семь мешков марихуаны неподалеку от границы в Накхон-Пханоме. Фото: Pattanapong Sripiachai / Bangkok Post

Полиция нашла семь мешков марихуаны неподалеку от границы в Накхон-Пханоме. Фото: Pattanapong Sripiachai / Bangkok Post

Как пишет Bangkok Post, наркотики обнаружили сотрудники 237-й роты пограничного патруля ночью 1 мая. Марихуана была упакована в семь мешков по 30 кг в каждом. Мешки были спрятаны в придорожных кустах у деревни Пханом рядом с берегом Меконга.

Полицейские полагают, что наркотики были недавно переправлены с другого берега Меконга на лонгтейле и оставлены в условном месте, чтобы их мог подобрать следующий перевозчик в цепочке.

Согласно заявлению полиции, с начала этого года в Накхон-Пханоме всего изъято более 3 тонн марихуаны (преимущественно в том же округе Тха-Утхен, что и в этот раз). При этом сотрудники правоохранительных органов не уточнили, была ли вся конопля «первосортной», или обнаруженная сейчас принципиально отличалась от той, которую находили раньше.

 

 

Have a news tip-off? Click here

Новый турист заблудился в джунглях у Найтона
Таксиста вызвали в полицию после жалобы на непристойные действия в отношении несовершеннолетней пассажирки
Водитель BMW оштрафован за создание помехи скорой помощи
Пхукет готовится к началу учебного года в школах
Аэропорт Пхукета ожидает удвоения прибытий из-за рубежа после 1 мая
Норвежца спасли из горящего дома на Пхукете
Акула укусила ребенка за ногу на пляже Пхукета
В провинции Сонгкхла задержали поставщиков, снабжавших метамфетамином Пхукет
Тайский бизнес выступил против повышения МРОТ
Аэропорт Пхукета готов к приему пассажиров по новым правилам
Лидер Демократической партии пообещал новые дома морским цыганам Пхукета
Турист из США заблудился в джунглях Пхукета
В Пхукет-Тауне провели противомоскитное окуривание
Время продажи алкоголя в ресторанах Пхукета продлено до полуночи
Более 9 кг кристаллического метамфетамина и 54 тыс. таблеток изъяты на Пхукете

 

Thai Residential
EPL predictions
QSI International School Phuket
MACNELS SHIPPING PHUKET

 