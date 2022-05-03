Полиция изъяла 200 кг «первосортной» марихуаны

Как пишет Bangkok Post, наркотики обнаружили сотрудники 237-й роты пограничного патруля ночью 1 мая. Марихуана была упакована в семь мешков по 30 кг в каждом. Мешки были спрятаны в придорожных кустах у деревни Пханом рядом с берегом Меконга.
Полицейские полагают, что наркотики были недавно переправлены с другого берега Меконга на лонгтейле и оставлены в условном месте, чтобы их мог подобрать следующий перевозчик в цепочке.
Согласно заявлению полиции, с начала этого года в Накхон-Пханоме всего изъято более 3 тонн марихуаны (преимущественно в том же округе Тха-Утхен, что и в этот раз). При этом сотрудники правоохранительных органов не уточнили, была ли вся конопля «первосортной», или обнаруженная сейчас принципиально отличалась от той, которую находили раньше.