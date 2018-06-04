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Полиция ищет водителя, бросившего такси на месте аварии

Кооперативное такси Toyota Fortuner вылетело с проезжей части на трассе 4030 (Don Jom Tao Rd.) в Таланге ранним утром понедельника, 4 июня.

Иккапоп Тхонгтуб

4 Июня 2018 13:20:26

Полиция Таланга получила сообщение о брошенном на месте аварии такси около 6:30 утра. На месте событий сотрудники правоохранительных органов обнаружили белый кроссовер Toyota Fortuner, который вылетел с проезжей части, снес дорожный указатель, а затем в мачту электропередач в густых зарослях.

Водитель автомобиля скрылся с места аварии, и на момент подготовки статьи полиция пока не сообщила о том, что его удалось разыскать для дачи показаний.

В беседе с журналистами капитан Эккасак Кванван предположил, что водитель автомобиля мог заснуть за рулем.

«Мы проведем расследование и найдем водителя. Машина же тем временем будет доставлена к полицейскому участку Таланга», – заявил капитан.

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