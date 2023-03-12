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Полиция ищет туристов, пропавших после аренды каяка на Кокосовом острове

Туристическая полиция Пхукета обратилась к жителям и гостям острова за помощью в поисках двух зарубежных туристов, которые арендовали каяк на Ко-Мапрао в этот уикенд и пропали. В публикации отсутствует информация о том, в какой именно день мужчины взяли лодку, но иностранцев не видели уже минимум.

Новости Пхукета

12 Марта 2023, 04:52 PM
Двое иностранцев арендовали каяк на Ко-Мапрао. После этого их не видели сутки или более. Полиция ведет поиски. Фото: Phuket Tourist Police

Двое иностранцев арендовали каяк на Ко-Мапрао. После этого их не видели сутки или более. Полиция ведет поиски. Фото: Phuket Tourist Police

Двое иностранцев арендовали каяк на Ко-Мапрао. После этого их не видели сутки или более. Полиция ведет поиски. Фото: Phuket Tourist Police

Двое иностранцев арендовали каяк на Ко-Мапрао. После этого их не видели сутки или более. Полиция ведет поиски. Фото: Phuket Tourist Police

Двое иностранцев арендовали каяк на Ко-Мапрао. После этого их не видели сутки или более. Полиция ведет поиски. Фото: Phuket Tourist Police

Двое иностранцев арендовали каяк на Ко-Мапрао. После этого их не видели сутки или более. Полиция ведет поиски. Фото: Phuket Tourist Police

ОБНОВЛЕНИЕ: Уже после публикации сообщения полиции власти провинции уточнили, что иностранцы арендовали каяк 10 марта, то есть пропали два дня назад. По неизвестным причинам при аренде они указали вымышленное имя и несуществующий номер отеля.

«Если вы увидите кого-то, напоминающего людей с этих фото, или уже видели их, пожалуйста, сообщите нам в полицию Пхукет-Тауна или в туристическую полицию Пхукета», – говорится в сообщении, опубликованном в 14:30 воскресенья, 12 марта, на странице турполиции в Facebook.

К публикации приложен графический постер с двумя фотографиями иностранцев в саленге (мотоцикле с боковой тележкой) и фотографией красно-желтых каяков на берегу моря.

Текст на постере сообщает, что двое иностранцев арендовали красно-желтый каяк в отеле Island Escape by Burasari. Произошло это в 16:10, однако день не указан. Таким образом мужчины пропали минимум сутки назад, но, возможно, и больше.

На фотографиях не видно лиц иностранцев. В текстовой части описание внешности также не приводится. Говорится лишь о том, что один был одет в белую рубашку, а второй – в черную с цветочным узором.

В качестве контактной информации приводятся номер полицейского участка Пхукет-Тауна (076212129) и личный номер подполковника Корнкита (0804223737).

 

 

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