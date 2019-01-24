Полиция ищет туриста-иностранца, вернувшегося с экскурсии с морской звездой

Полиция Чалонга ведет поиск иностранца, замеченного 22 января на пирсе Чалонга с морской звездой в целлофановом пакете.

Таньялак Сакут

Внимание к вероятному нарушению природоохранного законодательства привлек местный туристический гид и экологический активист Кханчит Клингклип, известный в социальных сетях как Seaman Freeman.

Во вторник, 22 января, он распространил фотографию туриста с морской звездой в группе Healthy Reefs Club в мессенджере Line, а теперь к делу подключилась и полиция. Это The Phuket News подтвердил майор Анурак Клангнаронг из участка в Чалонге.

«Я хочу выяснить, где турист взял морскую звезду. После сбора информации мы предъявим ему обвинения, если это будет возможно», – заявил майор.

Тайское законодательство не относит морских звезд к охраняемым видам, однако на территориях национальных парков и других подобных зон на них распространяется действие статьи 16 (3) Закона о национальных парках. Статья прямо запрещает причинять какой-либо вред фауне или вывозить живых существ с охраняемой территории.

В беседе с The Phuket News активист Кханчит Клингклип заяил, что турист не должен был даже прикасаться к морской звезде.

«Я задаюсь вопросом, почему сопровождавший группу гид не предупредил его. Мы не хотим, чтобы подобные вещи происходили впредь. Гиды должны быть в курсе», – заявил господин Клингклип.

«Не позволяйте приезжающим к нам туристам уничтожать нашу природу, поскольку морская флора и фауна – ценный ресурс. Пожалуйста, спасите их», – добавил он.

Отметим, что на Пхукете уже были прецеденты, когда туристы привлекались к ответственности и строго наказывались за нарушение природоохранного законодательства. В частности, в 2017 году 53-летняя туристка из России была задержана за кормление коралловых рыбок хлебом и провела две ночи в камере, пока за нее не внесли залог в размере 100 тыс. бат.

В прошлом году в схожей ситуации оказались две русские студентки, у которых были обнаружены мертвые кораллы и ракушки. По словам девушек, сувениры они купили у торговца на пляже, но от задержания это их не спасло. Девушки провели сутки за решеткой, а после внесения под залог больше месяца дожидались суда, не имея возможности вернуться на родину.

Впрочем, в некоторых других случаях тайские власти могут быть менее суровы. Так до сих пор не известно ни об одном случае привлечения к ответственности лиц, осуществляющих незаконную заправку спидботов топливом в Раваи. Нет информации и о том, были ли привлечены к ответственности лица, виновные в разливе нефтепродуктов у мыса Панва в конце прошлого года.