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Полиция ищет стритрейсеров, простившихся с погибшим другом ревом двигателей в храме

Полиция Чалонга приступила к поиску группы из 30 молодых уличных гонщиков, нарушивших спокойствие в храме Wat Chalong во время церемонии прощания с погибшим товарищем. В тот момент, когда гроб поднимали по лестнице крематория, мотоциклисты завели байки и взревели двигателями. Как минимум у нескольких мотоциклов были прямоточные глушители. Администратору храма пришлось извиняться за произошедшее.

Иккапоп Тхонгтуб

18 Февраля 2020, 06:10 PM
Полиция ищет стритрейсеров, простившихся с погибшим другом ревом двигателей в храме. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Полиция ищет стритрейсеров, простившихся с погибшим другом ревом двигателей в храме. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Как рассказал начальник полиции Чалонга полковник Саравут Чупрасит, инцидент произошел 15 февраля, когда в храме прощались с неким 13 летним юношей, погибшим при попытке избежать проверки на пункте дорожного контроля. Полковник Чупрасит не раскрыл ни обстоятельств аварии, ни имени погибшего. Также офицер не прокомментировал вопрос о том, какие именно действия предпринимали дежурившее на пункте контроля сотрудники полиции.

Проститься с погибшим в Wat Chalong пришли около 30 его друзей. Рев моторов их мотоциклов вызвал возмущение не только у других находившихся в храме людей, а затем и у пользователей соцсетей.

«Я должен извиниться за то, что произошло. Я обещаю, что ничего подобного больше в храме не случится», – заявил администратор Wat Chalong Чайват Чатчавет.

«Возможно, они думали, что ревом двигателей они отдают последнюю честь и прощаются с другом, но шум побеспокоил других присутствовавших на похоронах, а также туристов и жителей окрестных домов», – добавил он.

Господин Чатчавет подчеркнул, что, когда другие участники похоронной церемонии попросили молодых людей прекратить, те не стали спорить и покинули храм.

Полковник Чупрасит заверил, что уже поручил своим сотрудникам найти возмутителей спокойствия и привлечь к ответственности.

«Им будут предъявлены обвинения в пользовании нелегально модифицированной мототехникой и нарушении общественного порядка», – заявил полковник.

«Их родители также будут вызваны в полицию, чтобы засвидетельсвовать предъявление обвинений своим детям», – добавил офицер.

 

 

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