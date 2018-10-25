Полиция ищет скрывшегося с места ДТП водителя

Полиция Таланга пока не смогла допросить водителя пикапа, попавшего в аварию на Thepkrasattri Rd. в Таланге.

Иккапоп Тхонгтуб

25 Октября 2018, 12:24 PM

Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Информация о ДТП у шоурума Honda Marine на главном шоссе острова поступила в полицейский участок Таланга около 1:00 ночи 25 октября.

Прибывший на место событий наряд полиции обнаружил поврежденный пикап Isuzu с номерами провинции Накхон-Сри-Тхаммарат, сбитый дорожный знак и бригаду парамедиков.

Спасатели рассказали полицейским, что после получения вызова приехали на место аварии и оказали первую помощь водителю, который получил травмы головы и левой руки. Затем на место событий приехал автомобиль с друзьями пострадавшего, и тот скрылся вместе с ним до прибытия полицейских.

Попавший в аварию пикап был доставлен к полицейскому участку Таланга. В настоящий момент полиция полагает, что водитель двигался по шоссе с высокой скоростью и потерял управление на мокром асфальте.