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Полиция ищет россиянина по делу об ограблении обменника в Паттайе

Полиция Чонбури расследует ограбление пункта обмена валют в Паттайе. Главный подозреваемый – россиянин.

Новости Пхукета

17 Апреля 2018 09:12:22

Фото: Chaiyot Pupattanapong / Bangkok Post
Фото: Chaiyot Pupattanapong / Bangkok Post

Как пишет газета Bangkok Post, пункт обмена валют у отеля Ambasador Jomtien Hotel в Пататйе был ограблен утром 14 апреля. Согласно записям с камер видеонаблюдения, подозреваемый в мотоциклетном шлеме с тонированным визором вошел в обменник, нанес несколько ударов в лицо сотруднице обменного пункта, забрал сумку с наличными и скрылся на скутере Honda. Затем он бросил двухколесное транспортное средство и пересел на автомобиль.

Сотрудница обменного пункта после инцидента была госпитализирована. Добычей преступника стали около 1 млн бат наличными.

Полиции удалось найти скутер, на котором скрылся подозреваемый. Было установлено, что транспортное средство было арендовано россиянином. Источники Bangkok Post сообщили газете его имя – Николай Рыбалов (32 года).

В настоящий момент россиянин он проходит подозреваемым по делу об ограблении, однако неизвестно, сам ли он находился на скутере или транспортное средство было у него угнано.

К поиску подозреваемого подключились туристическая полиция, дорожная полиция и иммиграционная служба.

ОБНОВЛЕНИЕ: Согласно сообщению Thai PBS, Николай Рыбалов был в тот же день задержан в аэропорту Suvarnabhumi при попытке покинуть страну. Позжде соответствующая информация была подтверждена на пресс-конференции с участием заместителя начальника тайской полиции.

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