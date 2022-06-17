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Полиция ищет иностранку, сбившую женщину в Банг-Тао

Полиция Пхукета ищет иностранку, сбившую работницу массажного салона на дороге в Банг-Тао и скрывшуюся с места происшествия. Женщина была за рулем седана Toyota Vios с бангкокскими номерами 8767.

Иккапоп Тхонгтуб

17 Июня 2022, 07:50 PM
Автомобиль под управлением иностранки сбил женщину в Банг-Тао. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Автомобиль под управлением иностранки сбил женщину в Банг-Тао. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Автомобиль под управлением иностранки сбил женщину в Банг-Тао. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Автомобиль под управлением иностранки сбил женщину в Банг-Тао. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Автомобиль под управлением иностранки сбил женщину в Банг-Тао. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Автомобиль под управлением иностранки сбил женщину в Банг-Тао. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Согласно записям с камер видеонаблюдения, ДТП произошло на Bang Tao Rd. около 16:15 пятницы, 17 июня. Не названная сотрудница массажного салона Pam’s Relax Massage направлялась в магазин, чтобы купить воды, когда ее сбил серый седан, на высокой скорости проходивший изгиб дороги по широкой траектории.

Сестра не названной сотрудницы массажного салона рассказала, что подала заявление в полицию сразу же после инцидента. В результате инцидента ее родственница получила травму головы и сломала несколько ребер и ключицу. После происшествия ее доставили в Thalang Hospital, а оттуда перевели в Vachira Phuket Hospital. Состояние пострадавшей оценивается медиками как стабильное.

Очевидцы сообщили полиции, что за рулем «нового» Vios сидел женщина-иностранка, на переднем пассажирском сидении – мужчина-иностранец. Машина скрылась в направлении Сурина, полиция сейчас изучает записи с камер уличного видеонаблюдения. Владелец Pam’s Relax Massage Чаякорн Пермпун также попросил всех, у кого есть информация о водители и автомобиле, обратиться в участок Чернг-Талей.

 

 

 

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Полиция ищет иностранку, сбившую женщину в Банг-Тао
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