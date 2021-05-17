Полиция ищет группу иностранцев, замеченных за употреблением пива в ресторане

Полиция Чалонга пытается установить личности иностранцев, застигнутых за совместным распитием пива в одном из небольших ресторанов Раваи во второй половине дня 16 мая. При появлении представителей властей, посетители быстро покинули заведение и уехали с места событий. Полиция прибыла позже.

Иккапоп Тхонгтуб

Группу из четырех иностранцев и двух таек застигли за употреблением пива в ресторане. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Группу из четырех иностранцев и двух таек застигли за употреблением пива в ресторане. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Группу из четырех иностранцев и двух таек застигли за употреблением пива в ресторане. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Группу из четырех иностранцев и двух таек застигли за употреблением пива в ресторане. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Группу из четырех иностранцев и двух таек застигли за употреблением пива в ресторане. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Группу из четырех иностранцев и двух таек застигли за употреблением пива в ресторане. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Представительница окружной управы Мыанг-Пхукет Чонгмат Сакунпрадит рассказала, что вместе с коллегами занималась проверкой ношения масок на контрольном пункте у пляжа Януй, когда ей поступали информация о том, что в одном из расположенных неподалеку заведений проводит время группа иностранцев.

Госпожа Сакунпрадит, по ее словам, уведомила о происходящем полицию и сама отправилась проверить поступившую наводку. Вместе с ней в ресторан приехали другие сотрудники окружной управы, представители муниципалитета Раваи, лидеры местных сообществ.

Согласно фотографиям с места событий, представителям гражданских властей удалось застигнуть нарушителей на месте событий и сфотографировать застолье. Однако, задержан никто не был. Полиция прибыла лишь после того, как иностранцы спешно покинули ресторан.

В итоге оператора заведения и четырех сотрудников доставили в полицейский участок Чалонга. Там им предъявили фото и видео, свидетельствующие о нарушении запрета на подачу и употребление алкоголя в заведениях общепита. Более того, сами бокалы с пивом остались на столе, когда иностранцы (четверо мужчин в сопровождении двух гражданок Таиланда) уехали из заведения.

Оператору ресторана предъявили обвинения в нарушении приказа губернатора о запрете на продажу алкоголя в точках общепита. Непосредственно употреблявших пиво посетителей полиция пока ищет.