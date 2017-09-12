Полиция и военные закрыли игорный притон в Пхукет-Тауне

Полиция Пхукет-Тауна при поддержке военнослужащих 25-го пехотного полка провела ночной рейд в районе ТЦ Robinson и ликвидировала нелегальный игорный притон.

12 Сентября 2017 13:19:47

Операция была проведена поздним вечером 11 сентября. Ликвидированный полицией и военными игорный притон располагался в одном из переулков Soi Saensuk (полиция не указала номер переулка) к югу через дорогу от ТЦ Robinson.

В ходе операции были задержаны 27 человек, которых полицейские и военные застали игрой в «рыб и креветок». Все задержанные – 12 мужчин и 15 женщин в возрасте от 30 до 70 лет – были доставлены в полицейский участок Пхукет-Тауна, где им предъявили обвинения в незаконном участии в азартных играх.

Примечательно, что год назад полиция и военные уже проводили аналогичный рейд в том же районе Пхукет-Тауна. В ходе той операции были задержаны 11 человек.