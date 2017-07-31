Полиция и военные провели рейд в ночном клубе в Вичите

Около 4:00 утра понедельника, 31 июля, полиция, военные и официальные лица нанесли визит в ночной клуб Club 59 и задержали его управляющего за нарушение правил работы развлекательных заведений.

31 Июля 2017 13:42:22

Распоряжение о проведении проверки было отдано после того, как жители окрестностей парка имени Рамы IX подали губернатору жалобу на ночной клуб Club 59, который, по их словам, ежедневно работал до 5:00, создавая неудобства шумом в ночное время.

Проверку возглавил начальник Управления провинциальной самобороны Сиват Равангкун. К операции присоединились военнослужащие из состава 25-го пехотного полка, моряки с базы 3-го регионального командования ВМФ Таиланда и сотрудники полиции Вичита.

Проверка прибыла в клуб около 4:00 утра. В заведении в этот момент выступала музыкальная группа, а танцпол был полон людей. Официальные лица потребовали выключить музыку, после чего провели выборочную проверку на наркотики.

В употреблении запрещенных веществ никто из посетителей уличен не был, зато претензии обнаружились к менеджеру заведения Йынйонгу Йамйингу. Он предоставил проверяющим лицензию на торговлю спиртным, но лицензии на работу развлекательного заведения у него не было.

Господин Йамйинг был доставлен в полицейский участок Вичита, где ему предъявили обвинения в продаже алкоголя вне разрешенных часов, а также отсутствии упомянутой выше лицензии.

Полиция не уточнила, будет ли применена в отношении клуба распространенная мера наказания, предусматривающая закрытие заведения на 15 дней.