Полиция и DLT пообещали не штрафовать не пристегнутых пассажиров в кузовах пикапов

О том, что перевозка пассажиров в кузовах пикапов не будет караться штрафом в 2000 бат заявил 21 августа глава DLT Джирут Висаджит. Отвечая на многочисленные вопросы со стороны водителей и пассажиров, он заявил, что беспокоиться не стоит. Полиция выпустит отдельное уведомление, освобождающее от наказания за не пристегнутый ремень на заднем сиденье кабины и в кузове, пишет Bangkok Post.
Господин Висаджит ничего не сказал о том, законна ли в принципе перевозка пассажиров в кузове и на каких условиях. Вместо этого он заявил, что официальные лица введут ограничения на количество пассажиров. В частности, в кузове должно находиться не более шести человек, а на заднем сиденье кабины – не более трех.
«На практике дело обстоит так, что если мы хотим ввести это требованием об обязательных ремнях для пассажиров, то начать должны с того, чтобы обязать автопроизводителей оснащать машины дополнительными ремнями», – заявил глава DLT.
О том, что перевозить пассажиров в кузове все-таки можно, заявил и заместитель главы полиции Таиланда генерал Дамронгсак Киттипрапат. При этом он назвал еще одно условие – водитель, перевозящий людей таким образом, должен «снизить скорость».
Подробности применения нового закона на практике – включая все исключения – будут разъяснены отдельно, добавил генерал Киттипрапат.
Также он коснулся и другого нового требования – об обязательном использовании детских автокресел для пассажиров младшего возраста. По его словам, вступление в силу этого положения произойдет после 5 сентября.