Полиция и DLT пообещали не штрафовать не пристегнутых пассажиров в кузовах пикапов

С 5 сентября в Таиланде вступают в силу поправки в Закон о наземном транспорте, обязывающих всех пассажиров автомобилей быть пристегнутыми. Однако полиция и Департамент наземного транспорта (DLT) уже оговорились, что из правила будут исключения. Сначала речь шла только о старых машинах, где не все сиденья оборудованы ремнями. Теперь же в список добавились задние сиденья в кабинах пикапов и кузова пикапов.

Новости Пхукета

22 Августа 2022, 11:17 AM

Там, где есть ремни безопасности, все должны быть пристегнуты. Если же их нет (например, в кузове пикапа), то и пристегиваться не обязательно. Такова позиция полиции и Дептранса по безопасности пассажиров наземного транспорта. Фото: Bangkok Post