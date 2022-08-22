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Полиция и DLT пообещали не штрафовать не пристегнутых пассажиров в кузовах пикапов

С 5 сентября в Таиланде вступают в силу поправки в Закон о наземном транспорте, обязывающих всех пассажиров автомобилей быть пристегнутыми. Однако полиция и Департамент наземного транспорта (DLT) уже оговорились, что из правила будут исключения. Сначала речь шла только о старых машинах, где не все сиденья оборудованы ремнями. Теперь же в список добавились задние сиденья в кабинах пикапов и кузова пикапов.

Новости Пхукета

22 Августа 2022, 11:17 AM
Там, где есть ремни безопасности, все должны быть пристегнуты. Если же их нет (например, в кузове пикапа), то и пристегиваться не обязательно. Такова позиция полиции и Дептранса по безопасности пассажиров наземного транспорта. Фото: Bangkok Post

Там, где есть ремни безопасности, все должны быть пристегнуты. Если же их нет (например, в кузове пикапа), то и пристегиваться не обязательно. Такова позиция полиции и Дептранса по безопасности пассажиров наземного транспорта. Фото: Bangkok Post

О том, что перевозка пассажиров в кузовах пикапов не будет караться штрафом в 2000 бат заявил 21 августа глава DLT Джирут Висаджит. Отвечая на многочисленные вопросы со стороны водителей и пассажиров, он заявил, что беспокоиться не стоит. Полиция выпустит отдельное уведомление, освобождающее от наказания за не пристегнутый ремень на заднем сиденье кабины и в кузове, пишет Bangkok Post.

Господин Висаджит ничего не сказал о том, законна ли в принципе перевозка пассажиров в кузове и на каких условиях. Вместо этого он заявил, что официальные лица введут ограничения на количество пассажиров. В частности, в кузове должно находиться не более шести человек, а на заднем сиденье кабины – не более трех.

«На практике дело обстоит так, что если мы хотим ввести это требованием об обязательных ремнях для пассажиров, то начать должны с того, чтобы обязать автопроизводителей оснащать машины дополнительными ремнями», – заявил глава DLT.

О том, что перевозить пассажиров в кузове все-таки можно, заявил и заместитель главы полиции Таиланда генерал Дамронгсак Киттипрапат. При этом он назвал еще одно условие – водитель, перевозящий людей таким образом, должен «снизить скорость».

Подробности применения нового закона на практике – включая все исключения – будут разъяснены отдельно, добавил генерал Киттипрапат.

Также он коснулся и другого нового требования – об обязательном использовании детских автокресел для пассажиров младшего возраста. По его словам, вступление в силу этого положения произойдет после 5 сентября.

 

 

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