Полиция Чалонга расследует дело об ограблении с участием россиян и украинцев

Полиция Чалонга проводит расследование по заявлению неназванного гражданина России или Украины сообщившего об ограблении, совершенном группой «известных ему лиц». Мужчина сообщил, что на него было совершенно нападение с применением физической силой, опасности подвергся он сам и члены его семьи. Злоумышленники заставили мужчину перевести им 21 тыс. бат.

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Информация о нападении на иностранца, в результате которого он лишился суммы в 21 тыс. бат, содержится в одном из отчетов турполиции Пхукета от 30 ноября. Ведомство сообщило в Facebook, что его сотрудники оказывали поддержку в подаче заявления об инциденте в полицию Чалонга.

В сообщении ничего не говорится о том, когда произошел инцидент, в ходе которого потерпевшего силой заставили совершить банковский перевод на сумму в 21 тыс. бат. В тексте упоминаются «туристы из Украины», но на фотографии рядом с пишущим заявление мужчиной лежит цветная копия страницы из российского, а не украинского паспорта.

Турполиция закончилась сообщение словами о том, что «туристов сопроводили в полицию Чалонга для подачи заявления». Упомянутый полицейский участок об этом деле ничего не сообщал.