Полиция Чалонга расследует дело об ограблении с участием россиян и украинцев

Информация о нападении на иностранца, в результате которого он лишился суммы в 21 тыс. бат, содержится в одном из отчетов турполиции Пхукета от 30 ноября. Ведомство сообщило в Facebook, что его сотрудники оказывали поддержку в подаче заявления об инциденте в полицию Чалонга.
В сообщении ничего не говорится о том, когда произошел инцидент, в ходе которого потерпевшего силой заставили совершить банковский перевод на сумму в 21 тыс. бат. В тексте упоминаются «туристы из Украины», но на фотографии рядом с пишущим заявление мужчиной лежит цветная копия страницы из российского, а не украинского паспорта.
Турполиция закончилась сообщение словами о том, что «туристов сопроводили в полицию Чалонга для подачи заявления». Упомянутый полицейский участок об этом деле ничего не сообщал.