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Полиция: Авария на Bypass Rd могла быть преднамеренной

Полиция Пхукета озвучила новую версию обстоятельств вчерашней аварии на Bypass Rd. По мнению следователей, погибший в ДТП водитель седана Toyota Corona мог намеренно протаранить пикап, чтобы свести счеты с жизнью.

Иккапоп Тхонгтуб

26 Января 2019, 11:32 AM
Фото: Полиция Пхукета

Фото: Полиция Пхукета

Новая версия причин аварии на Bypass Rd. была озвучена после того, как полицейские нашли убитой супругу водителя, погибшего в ДТП.

Как сообщалось ранее, около 10:50 утра 25 января автомобиль Toyota Corona под управлением 60-летнего Панурута Петчая столкнулся с пикапом, готовившимся совершить разворот. Согласно записям с авторегистратора, водитель до последнего момента не реагировал на пикап, частично закрывавший полосу, и двигался прямо на него. При этом скорости седана хватило на то, чтобы опрокинуть пикап на бок. В результате аварии Панурут Петчай погиб, второй шофер был госпитализирован.

Уже после инцидента в полицию поступило сообщение о том, что в одном из жилых домов поселка Phuket Villa 5 была обнаружена мертвая женщина, 50-летняя Тхипьяпорн Тхипмани. Погибшая оказалась женой Панурута Петчая. Соседи сообщили, что слышали как супруги ругались, после чего в доме наступила тишина.

Приехавшие по вызову полицейские обнаружили женщину с ножевой раной. На полу дома были многочисленные следы крови, окровавленный нож лежал у крыльца. Записи с камер видеонаблюдения позволили установить, что после убийства от дома отъехал тот самый седан, который затем столкнулся с пикапом на шоссе у Premium Outlet.

«Только восстановив эту цепочку событий, мы пришли к осознанию того, что Панурут могу намеренно протаранить пикап, чтобы покончить с собой и избежать ответственности за преступление», – заявила лейтенант Сиринья Клайсомбат из полиции тамбона Вичит, где было совершено убийство.

 

 

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