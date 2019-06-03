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Полиция арестовала жителя Пхукета, пять лет находившегося в бегах

Полиция Таланга сообщила об аресте 41-летнего Адисака Хомхуана, в течение пяти лет скрывавшегося от следствия и заочно приговоренного к тюремному сроку за хранение наркотиков.

Иккапоп Тхонгтуб

3 Июня 2019, 12:06 PM
Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Сотрудники полиции Таланга под руководством подполковника Натхапопа Понгсапана арестовали господина Хомхуана в субботу, 1 июня. Мужчина был арестован в одном из поселков Паклока.

Как сообщила полиция Таланга, к моменту обнаружения господина Хомхуана на руках у правоохранителей было сразу семь ордеров на его арест, первый из которых был выдан еще в 2014 году.

Изначально господин Хомхуан разыскивался по обвинению в хранении наркотических средств первой категории с целью продажи (и был заочно приговорен судом к девяти месяцам тюрьмы). Затем к списку обвинений в отношении господина Хомхуана добавилось незаконное хранение оружия и боеприпасов.

В полицейском отчете приводятся даты выдачи ордеров судом, но не поясняются конкретные основания для их выдачи. Таким образом пока невозможно сказать, сколько случаев тех или иных нарушений закона включает его дело.

Также полиция не уточнила, как именно следователям удалось обнаружить мужчину, пребывавшего в бегах пять лет.

 

 

 

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