Полиция арестовала вора, укравшего деньги из машины туриста из Греции

Полиция Пхукета арестовала мужчину, укравшего 4,9 тыс. евро (около 180 тыс. бат) из машины греческого туриста. Вор, оказавшийся уроженцем Исана, уже сознался в совершении преступления.

Новости Пхукета

7 Февраля 2022, 02:05 PM

Туристическая полиция на месте событий. Photo: Phuket Tourist Police

Как сообщалось ранее, жертва – гражданин Греции Александрос Алексиадис – прибыл на Пхукет 26 декабря с женой Лесией и тремя детьми: 14-летним Иллией, 11-летней Лизой и пятилетней Василики. Семья запланировала отдых до 25 февраля.

Греки остановились в комплексе Kata Ocean View Condominium в тамбоне Карон. Взятые на отдых наличные им пришлось хранить в арендованном автомобиле, поскольку персонал кондоминиума заявил им, что сейф в апартаментах открыть не получается. Оставить деньги в офисе управляющей компании иностранцам не предложили, а хранить их просто в номере туристы побоялись.

25 января господин Алексиадис припарковал машину на стоянке у жилого комплекса и отправился в апартаменты. Утром мужчина обнаружил, что все наличные пропали.

«Я обнаружил водительскую дверь частично открытой. Сперва я подумал, что, возможно, сам забыл ее запереть, но теперь понимаю, что дверь запирается автоматически, когда машина не не используется», – говорил после кражи господин Алексиадис.

По словам греки, машина была припаркована в точке, которую не просматривают камеры видеонаблюдения, но в целом система CCTV на парковке есть.

«Въезд на парковку просматривается камерами, но сама машина была оставлена в слепой зоне», – отмечал Алексиадис.

После пропажи денег грек объявил о награде за полный или частичный возврат пропавшей суммы. В частности, мужчина разместил на заднем стекле машины следующее объявление на тайском языке: «Вы забрали все мои деньги. Я здесь с семьей и тремя детьми. Если вы хотите вернуть деньги, то можете оставить какую-то часть себе, и я не буду вовлекать в дело полицию».

«Я разместил копии этого объявления на машине и повсюду на парковке, поскольку пытался воззвать к его/ее [вора] чувствам», – пояснял Алексиадис.

Объявление о награде результатов не принесло, но зато господин Алексиадис получил 51 тыс. бат от анонимного жертвователя, решившего «помочь семьей в оставшиеся дни отпуска». Деньги были переданы представителем Facebook-сообщества Knights Border, которое представляет собой «сеть поддержки», объединяющую сотрудников полиции и местных жителей.

Через представителя анонимный жертвователь выразил сочувствие к семье и надежду, что деньги помогут детям господина Алексиадиса насладиться оставшимся временем отдыха. Также жертвователь хотел показать, что «тайцы не бросили их в беде».

Затем появились и другие хорошие новости. К 5 февраля полиция Пхукета (которую грек подозревал в бездействии) собрала достаточно улик, чтобы получить ордер на арест подозреваемого – некого Канапхонга Сакорнчарона из провинции Удон-Тхани. В тот же день мужчина был арестован у магазина Family Mart на Soi Pramote, выходящей на Chaofa West Rd. в Чалонге. Арестованного доставили в полицейский участок Карона (по месту совершения преступления), где ему предъявили обвинения в краже в ночное время с использованием транспортного средства.

В ходе ареста и последовавших за ним мероприятий полиция изъяла у господина Сакорнчарона 500 евро наличными (остаток от украденных денег), скутер Honda Scoopy с пхукетскими номерами (использовавшееся в ходе кражи транспортное средство), черню толстовку, черные брюки и кроссовки Fila (одежду, в которой преступник был в день кражи).

Господин Сакорнчарон признался в совершении преступления. Он рассказал, что заметил на парковке у кондоминиума незапертый автомобиль и решил заглянуть внутрь. Обнаружив крупную сумму наличными, господин Сакорнчарон скрылся с добычей. Затем мужчина обменял большую часть иностранной валюты на тайские баты «на расходы». В итоге от изначальных денег господин Алексиадиса остались лишь 500 евро. Причем неизвестно, успел ли вор потратить все баты, полученные в ходе обмена.

Также было установлено, что господин Сакорнчарон ранее уже трижды привлекался к ответственности за нарушение закона. На его счету – кража в Вичите в 2020 году, кража в Чалонге в 2021 году и правонарушение, связанное с наркотиками, в Чалонге в 2021 году.