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Полиция арестовала мужчину, ограбившего престарелую женщину в храме

Полиция Пхукета по горячим следам раскрыла резонансное дело об ограблении в храме Wat Charoen Samanakit (Wat Lang San) в Пхукет-ТАуне. Преступление привлекло к себе внимание не только местом совершения, но и тем, что потерпевшей оказалась 63-летняя женщина, которой после нападения потребовалась госпитализация.

Новости Пхукета

10 Мая 2021, 05:33 PM
Фото: Полиция Пхукет-Тауна

Фото: Полиция Пхукет-Тауна

Жительница Пхукет-ТАуна Сомбат Чанхонг была ограблена во время медитации в храме Wat Charoen Samanakit около 7:00 утра четверга, 6 мая. Грабителя привлек кошелек женщины, который она положила рядом с собой. Пытаясь завладеть имуществом, грабитель нанес жертве несколько ударов ножницами и ударил ее головой об пол. Также, согласно первоначальным сообщения, у женщины оказался сломан палец.

Ограбление попало на записи камер видеонаблюдения, и уже во второй половине дня 8 мая подполковник Сатхит Нурит из полиции Пхукет-Тауна и сотрудники полиции Чалонга задержали грабителя, которым оказался 48-летний уроженец провинции Краби по имени Кханчана Манимай. Задержание было произведено на набережной в Раваи. Также в качестве улики был изъят мотоцикл Honda Wave, на котором господина Манимай покинул место преступления 6 мая.

Господин Манимай сознался в нападении на женщину в храме, а также рассказал о ряде ранее совершенных им краж. По словам мужчины, раньше он жил в Краби, но затем перебрался на Пхукет после ссоры с отцом. Постоянного жилья на острове господин Манимай не имел и ночевал на пляжах или в придорожных беседках. Одним из мест ночлега была набережная в Раваи.

По словам господин Манимая, краденые вещи он перепродавал, а на вырученные деньги покупал лекарство от ВИЧ.

Господину Манимаю были предъявлены обвинения в ограблении с использованием транспортного средства для побега с места преступления. Также полиция установила, что еще в 2017 году полиция Патонга возбуждало против мужчины дело о краже.

 

 

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