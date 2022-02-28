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Полиция арестовала фальшивого монаха из Пхукет-Тауна

Шеф-полиции Пхукета генерал-майор Сермпхан Сриконг сообщил об аресте мужчины, собиравшего пожертвования в Пхукет-Тауне под видом буддистского монаха. По соответствующей статье ему грозит до года тюрьмы и/или до 20 тыс. бат штрафа.

Иккапоп Тхонгтуб

28 Февраля 2022, 02:13 PM
Фальшивому монаху грозит до года тюрьмы. Фото: Полиция Пхукет-Тауна

Фальшивому монаху грозит до года тюрьмы. Фото: Полиция Пхукет-Тауна

Фальшивому монаху грозит до года тюрьмы. Фото: Полиция Пхукет-Тауна

Фальшивому монаху грозит до года тюрьмы. Фото: Полиция Пхукет-Тауна

Фальшивому монаху грозит до года тюрьмы. Фото: Полиция Пхукет-Тауна

Фальшивому монаху грозит до года тюрьмы. Фото: Полиция Пхукет-Тауна

Фальшивому монаху грозит до года тюрьмы. Фото: Полиция Пхукет-Тауна

Фальшивому монаху грозит до года тюрьмы. Фото: Полиция Пхукет-Тауна

Фальшивому монаху грозит до года тюрьмы. Фото: Полиция Пхукет-Тауна

Фальшивому монаху грозит до года тюрьмы. Фото: Полиция Пхукет-Тауна

Фальшивому монаху грозит до года тюрьмы. Фото: Полиция Пхукет-Тауна

Фальшивому монаху грозит до года тюрьмы. Фото: Полиция Пхукет-Тауна

Фальшивому монаху грозит до года тюрьмы. Фото: Полиция Пхукет-Тауна

Фальшивому монаху грозит до года тюрьмы. Фото: Полиция Пхукет-Тауна

Фальшивому монаху грозит до года тюрьмы. Фото: Полиция Пхукет-Тауна

Фальшивому монаху грозит до года тюрьмы. Фото: Полиция Пхукет-Тауна

Фальшивому монаху грозит до года тюрьмы. Фото: Полиция Пхукет-Тауна

Фальшивому монаху грозит до года тюрьмы. Фото: Полиция Пхукет-Тауна

Полиция приступила к поискам подозрительного монаха 26 февраля, когда в правоохранительные органы поступила жалоба на мужчину в монашеской робе, собиравшего пожертвования на городском рынке у ТЦ Robinson. Подозрения были подкреплены видеозаписью, на которой мужчина был запечатлен переодевающимся из робы в обычную одежду на пустыре напротив центрального почтового отделения Пхукет-Тауна. Очевидец снял весь процесс смены одежды, в том числе, запечатлев мужчину абсолютно голым.

Как говорится в сообщении полиции, сотрудники правоохранительных органов вместе с представителями пхукетского офиса Национального управления буддизма нашли снятого на видео мужчину. Предъявить документальное подтверждение того, что он является монахом, тот не смог.

Арестованного доставили в храм Wat Mongkhon Nimit (Wat Klang) в Пхукет-Тауне, где местный аббат подтвердил, что к монашеству мужчина никакого отношения не имеет. Также полицейские и не названный фальшивый монах в рамках следственного эксперимента посетили пустырь, где мужчина переодевался из робы в обычную одежду, восстановили данный процесс.

Генерал-майор Срермпхан Сириконг заявил, что фальшивый монах будет привлечен к ответственности по статье 208 Уголовного кодекса Таиланда (речь в ней идет о неправомерной выдаче себя за священнослужителя той или иной конфессии). Максимальное наказание по этой статье – до года тюрьмы и/или до 20 тыс. бат штрафа.

«Арестованный будет привлечен к ответственности по закону», – заверил генерал-майор Сириконг.

Полиция не уточнила, что позволило найти фальшивого монаха в столь короткие сроки. Также не неизвестно, насколько прибыльной могла быть для мужчины его мошенническая деятельность и что толкнуло его на нарушение закона.

 

 

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