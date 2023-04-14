Полиция арестовала двух тайцев, пытавшихся избежать досмотра в Раваи

Двое граждан Таиланда попытались скрыться от полицейского патруля, решившего досмотреть их на Wiset Rd. Первого, убегавшего пешком, арестовали сразу же. Второй был арестован через несколько часов у себя дома. Обвинения обоим предъявлены по связанным с наркотиками статьям.

Новости Пхукета

14 Апреля 2023, 08:02 PM

Двух тайцев арестовали по связанным с наркотиками статьям 14 апреля. Фото: PR Phuket

Пхукетский офис Департамента связей с общественностью (PR Phuket) сообщил об аресте двух мужчин, вызвавших подозрение у уличного патруля, а потом подтвердивших их попыткой избежать досмотра. Сообщение было опубликовано в районе 17:20 пятницы 14 апреля, а сам инцидент произошел буквально за несколько часов до этого.

Согласно публикации PR Phuket, около 12:50 дня патрулировавшие Раваи полицейские обратили внимание на двух мужчин на мотоцикле Honda Wave, выезжавших из деревни морских цыган, названной в сообщении «зоной эпидемии употребления наркотиков».

Полицейские поехали за байком, а когда он остановился на светофоре у Saiyuan Rd., припарковались рядом и подошли, чтобы досмотреть мотоциклиста и пассажира. Те, однако же, не подчинились.

Сидевший на байке пассажиром 37-летний Артхит Сулейма спрыгнул на дорогу и бросился бежать вдоль Wiset Rd. по направлению к кольцу Чалонга. Находившийся за рулем 31-летний Тхосапхон Ямплод дал полный газ и уехал на байке.

Господина Сулейму арестовали через несколько минут на обочине Wiset Rd. У мужчины изъяли восемь таблеток метамфетамина, в связи с чем предъявили обвинения в хранении наркотических средств первой категории.

Господина Ямплода арестовали спустя некоторое время у него дома. Никаких наркотиков полицейские не нашли, а сам мужчина заявил, что накануне лишь пил спиртное, но запрещенных препаратов не употреблял. Впрочем, анализ мочи на метамфетамин дал положительный результат, на основании чего господину Ямплоду предъявили обвинения в вождении в состоянии наркотического опьянения.

В сообщении PR Phuket говорится, что, скрываясь с места событий, господин Ямплод зацепил байком некий автомобиль. Однако обвинения в опасном вождении, повлекшем причинении ущерба чужой собственности, в тексте не упомянуты.