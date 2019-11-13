Полиция арестовала двоих мужчин, ограбивших немецкого пенсионера на Пхукете

Шеф полиции Пхукета генерал-майор Рунгрот Тхакурапуньясири объявил об аресте двоих грабителей, напавших на гражданина Германии в его собственном доме в Рассаде. Оба злоумышленника оказались проживавшими на Пхукете уроженцами южного Таиланда, недавно лишившимися работы.

Иккапоп Тхонгтуб

Как сообщали «Новости Пхукета» ранее, нападение на 72-летнего экспата из Германии Вильгельма Шрая было совершено 7 ноября (см. здесь).

Двое мужчин с мачете и ножом в руках ворвались в дом иностранца и связали его. Господин Шрай попытался оказать сопротивление грабителям и в ходе борьбы получил 12-сантиметровый порез левой руки.

Затем в дом вернулась 50-летняя супруга иностранца Джутхапорн Чудам. Грабители потребовали, чтобы женщина отдала им имевшиеся в доме ценности, и та передала злоумышленникам банковские карты с пин-кодами.

Получив карты, грабители скрылись, а госпожа Чудам освободила мужа и повезла в больницу, параллельно позвонив в полицию и приняв меры, чтобы злоумышленники не смогли снять все деньги с банковских счетов супругов. Изначально сообщалось, что грабителям удалось заполучить 5 тыс. бат, но на пресс-конференции 12 ноября генерал Тхакурапуньясири озвучил сумму в 3 тыс.

По словам генерала, первый грабитель – 25-летний уроженец провинции Яла по имени Софиан Аба – был арестован 11 ноября в тамбоне Ко-Кэу на Пхукете. Его подельник – 27-летний Мунаддиди Долох из Нараттхивата – был арестован в тот же день в округе Тхапэ провинции Сатун.

«На совершение преступления их толкнуло отсутствие работы. Один из грабителей раньше работал барменом в Патонге, но бар закрылся, после чего он остался не у дел. Второй работал охранником, но его контракт истек, и он также оказался безработным», – отметил генерал Тхакурапуньясири.

«Глава полиции по восьмому региону приказал раскрыть это делать так быстро, как только возможно, поскольку Пхукет является важной туристической провинцией. Мы должны предотвращать подобные происшествия в туристических зонах. Надеюсь, что это было последние преступление подобного типа, совершенное против туриста», – добавил начальник пхукетской полиции.

Софиану Абе и Мунаддиди Долоху предъявили обвинения в совершении ограбления группой лиц по предварительному сговору с причинением физического вреда здоровью другого человека и использованием транспортного средства в ходе совершения преступления. Также мужчины обвиняются в ношении оружия в общественном месте.