Полиции напомнили о требовании вести видеофиксацию своей работы на чекпоинтах

Власти провинции Пхукет выпустили «напоминание» для сотрудников правоохранительных органов о новых правила несения службы на пунктах дорожного контроля, вступивших в силу в 2023 году. Одно из требований предписывает полицейским всегда держать включенными нательные камеры видеофиксации и станционарные камеры CCTV, записи с которых должны помогать разрешать спорные ситуации и препятствовать различным нарушениям, таким как оплата штрафов со скидкой и без квитанции. Также право вести съемку гарантировано и тем, кого на чекпоинтах останавливают.

Новости Пхукета

23 Февраля 2023, 07:00 AM

Фото из публикации Департамента PR от 5 февраля. Нет носимых камер у полицейских – нет чекпоинта. Фото: PRD Thailand

Напоминанием было опубликовано 21 февраля на странице Phuket Info Center, связанной с офисом губернатора Пхукета. При этом одной из главных тем того дня в соцсетях были именно действия полиции при осуществлении дорожного контроля, а именно – рассказ туриста из Германии, у которого полицейский в Чалонге якобы потребовал 5 тыс. бат штрафа за проезд на байке по тоннелю, однако затем снизил сумму до 2 тыс., но при этом взял деньги прямо на месте и не выписал квитанцию.

Новые правила несения службы на чекпоинтах вступили в силу до инцидента с немецким туристом. В частности, страница Phuket Info Center писала о них еще 10 февраля. Введены же они были на фоне других резонансных история о коррупции среди сотрудников правоохранительных органов, включая дело о вымогательстве 27 тыс. бат у актрисы с острова Тайвань, которую в Паттайе задержали за электронную сигарету.

О новых правилах сообщила именно дорожная полиция Таиланда, что позволяет предположить, что и относятся они именно к проверкам на дорогах. На своем сайте дорожная полиция указала, что новые стандарты несения службы на чекпоинтах призваны обеспечить «прозрачность и стандарты».

В публикации полиции нательные камеры не упоминаются (только стационарные системы CCTV), но о носимых устройствах прямо и весьма категорично писал Департамент связей с общественностью Таиланда, его центральный офис. В публикации от 5 февраля прямо говорится, что без носимых камер никаких чекпоинтов быть не должно.

Также сообщалось, что новые правила дорожного контроля предусматривают всего три цели организации контрольных пунктов: поддержание дисциплины на дорогах общего пользования; борьба с наркотиками; пресечение вождения в пьяном виде. В частности, в списке нет пункта о поиске разыскиваемых преступников.

Также прописывается минимальный размер чекпоинта («20 метров»), численность персонала (12, 9 или 7 полицейских), материальное оснащение (три алкотестера, средства индивидуальной защиты и т. д.).

Приказ об организации контрольного пункта может отдать офицер в звании не ниже генерал-майора, то есть уровня начальника полиции всей провинции, а не руководителя отдельного участка. Его имя и телефон, а также имя и контакты старшего по чекпоинту должны быть размещены в открытом доступе на самом пункте контроля.

Как говорилось выше, всю работу полицейских должны фиксировать камеры видеонаблюдения. Отдельно подчеркивается, что это относится к «столу для тестирования на алкоголь» и «столу для переговоров». Записи должны быть доступны в течение трех дней.

Водители должны быть предупреждены о контрольном пункте, поэтому полиции предписано в обязательном порядке устанавливать соответствующие знаки за 150 м до пункта. «Людям» гарантируется право вести видеозапись и фотографировать процесс работы полицейских.

Жалобы на несоблюдение перечисленных правил принимаются по телефону горячей линии дорожной полиции 1599.