Полицейский застрелен беременной женой в Пханг-Нга

Полиция провинции Пханг-Нга возбудила дело об умышленном убийстве после того, как 32-летняя местная жительница застрелила своего мужа-полицейского. Женщина заявляет, что действовала в рамках самообороны.

2 Июля 2018 12:51:52

Фото: Google Street View

Как пишет Bangkok Post, подполковник полиции округа Такуа-Па Соммит Буамат был застрелен своей супругой Ораван утром 1 июля. Жена полицейского, находящаяся сейчас на девятом месяце беременности, рассказала, что действовала в рамках самообороны, но полиция сочла ее версию событий сомнительной и предъявила обвинения в умышленном убийстве.

По словам Ораван, убийство произошло в ходе семейной ссоры (в том числе из-за финансовых проблем). В процессе конфликта полицейский достал пистолет и выстрелил в супругу, но промахнулся. В ходе завязавшейся схватки мужчина выпал из окна, выронив пистолет на кровать. Ораван, по ее словам, подобрала оружие и произвела серию выстрелов в лежавшего на земле мужа. Полученные им раны оказались смертельными. Всего на месте событий полицейские нашли восемь гильз.

По словам подполковника Саравута Сунгсанги (сослуживца погибшего), «полицейские следователи не верят ее заявлениям». При этом никакой альтернативной версии подполковник пока не озвучил.