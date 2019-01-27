Полицейский сознался в убийстве сына пхукетского чиновника

Сотрудник пограничной полиции, задержанный по делу об убийстве сына пхукетского политика и отпущенный под залог, сознался в совершении преступления.

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Шеф полиции Вичита Никорн Сомсук подтвердил, что задержанный ранее и отпущенный под залог Джаккрит Сангсарт дал признательные показания. 23-летний мужчина заявил, что именно он застрелил ночью 19 января 30-летнего сына местного чиновника Тхирасака Сэ-Онга. Информация о мотивах убийцы огласке не предается.

Ранее младший капрал Сангсарт отрицал свою причастность к убийству. При этом после первого допроса в полиции было принято решение позволить ему выйти под залог в 400 тыс. бат и в настоящий момент капрал Сангсарт находится на свободе. Ордер на арест второго подозреваемого по этому делу будет отозван.

«Господин Сангсарт признал обвинения в убийстве и ношении оружия в общественном месте», – заявил полковник Сомсук из полиции Вичита.

«Он сознался, что совершил преступление один, стрелком был он. Никто еще в совершение преступления вовлечен не был. Только он один», – добавил начальник полицейского участка.

По словам офицера, ордер на арест второго подозреваемого был выдан на основании того, что его видели на месте происшествия.

В беседе с The Phuket News шеф полиции Вичита выразил уверенность, что сознавшийся в убийстве капрал не попытается скрыться от следствия.

«Я об этом не беспокоюсь. Не забывайте, что он сам явился в полицию. Сейчас он на территории провинции Пхукет, его командир уже поставлен в известность. Он не скроется», – заявил полковник Сомсук.

По словам шефа полиции Вичита, работа над материалами дела должна быть завершена в течение двух месяцев.