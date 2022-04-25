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Полицейский приговорен к году тюрьмы за ДТП с летальным исходом

Суд в Бангкоке вынес вердикт по резонансному делу о гибели доктора Варалак Супаватджариякун, которую сбил на пешеходном переходе 21-летний сотрудник полиции Норавит Буадок, ехавший по городу с превышением скорости на незарегистрированном мотоцикле Ducati Monster.

Новости Пхукета

25 Апреля 2022, 04:59 PM
Место гибели «Мо Гратай» в Бангкоке. Фото: Apichart Jinakul / Bangkok Post

Место гибели «Мо Гратай» в Бангкоке. Фото: Apichart Jinakul / Bangkok Post

Младший капрал Норавит Буадок. Фото: Varuth Hirunyatheb / Bangkok Post

Младший капрал Норавит Буадок. Фото: Varuth Hirunyatheb / Bangkok Post

Похороны «Мо Гратай». Фото: Varuth Hirunyatheb / Bangkok Post

Похороны «Мо Гратай». Фото: Varuth Hirunyatheb / Bangkok Post

Место гибели «Мо Гратай» в Бангкоке. Фото: Apichart Jinakul / Bangkok Post

Место гибели «Мо Гратай» в Бангкоке. Фото: Apichart Jinakul / Bangkok Post

Приговор младшему капралу Буадоку был вынесен 25 апреля, сообщает Bangkok Post, тогда как само дорожно-транспортное происшествие произошло 21 января. Сотрудник бангкокской полиции был признан виновным по всем девяти пунктам обвинения:

  • Эксплуатация транспортного средства без номерных знаков;
  • Эксплуатация транспортного средства без уплаты регистрационного сбора;
  • Эксплуатация транспортного средства без страховки;
  • Эксплуатация транспортного средства без зеркал;
  • Езда в правой полосе при свободной левой;
  • Превышение скорости (мотоцикл двигался на 108-128 км/ч);
  • Пренебрежение безопасности при управлении транспортным средством;
  • Игнорирование дорожных знаков;
  • Опасное вождение, повлекшее за собой смерть человека.

После задержания капрал Буадок, служивший в тот момент в отделе по предотвращению массовых беспорядков, признал все выдвинутые против него обвинения. Полицейский дожидался суда на свободе, внеся залог в сумме 50 тыс. бат. Поручителем выступил его отец, младший лейтенант полиции.

Суд приговорил капрала к двум годам и 30 дням тюрьмы, а также штрафу в 8 тыс. бат. На фоне полного признания вины реальный приговор был сокращен вдвое – до одного года и 15 дней тюрьмы и 4 тыс. бат штрафа.

В частности, год заключения полицейский получил за опасное вождение, повлекшее за собой смерть человека, еще 15 дней – за превышение скорости и пренебрежение дорожной безопасностью, по 2 тыс. бат штрафа – за езду без номеров и зеркал, отсутствие страховки и неоплаченный регистрационный сбор.

Погибшая Варалак Супаватджариякун была офтальмологом и работала в Университете Короля Чулалонгкорна, среди коллег она были известна как «Мо Гратай» («доктор кролик»). Семья 34-летней женщины уже подала гражданский иск к Королевской полиции Таиланда с требованием компенсации в 72 млн бат, поскольку в момент ДТП капрал Буадок находился на службе, хотя и управлял незарегистрированным личным транспортным средством.

 

 

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