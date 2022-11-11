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Полицейский помог мотоциклисту дотолкать сломавший байк на холм в Патонге

Полиция Патонга принимает от пользователей Facebook благодарности за помощь мотоциклисту, столкнувшегося с поломкой при подъеме на холм в Патонге. Лейтенант Сучарт Бунрак дотолкал сломавшийся байк до вершины холма, чтобы мотоциклист смог скатиться на нем назад в Кату и починить там в одной из мотомастерских.

Новости Пхукета

11 Ноября 2022, 07:31 PM
Лейтенант полиции помог мотоциклисту с заглохшим байком на холме в Патонге. Фото: Полиция Патонга

Лейтенант полиции помог мотоциклисту с заглохшим байком на холме в Патонге. Фото: Полиция Патонга

Лейтенант полиции помог мотоциклисту с заглохшим байком на холме в Патонге. Фото: Полиция Патонга

Лейтенант полиции помог мотоциклисту с заглохшим байком на холме в Патонге. Фото: Полиция Патонга

Лейтенант полиции помог мотоциклисту с заглохшим байком на холме в Патонге. Фото: Полиция Патонга

Лейтенант полиции помог мотоциклисту с заглохшим байком на холме в Патонге. Фото: Полиция Патонга

Лейтенант полиции помог мотоциклисту с заглохшим байком на холме в Патонге. Фото: Полиция Патонга

Лейтенант полиции помог мотоциклисту с заглохшим байком на холме в Патонге. Фото: Полиция Патонга

С 11 ноября на холме в Патонге должен дежурить эвакуатор. Фото: Полиция Патонга

С 11 ноября на холме в Патонге должен дежурить эвакуатор. Фото: Полиция Патонга

Как сообщила полиция Патонга на своей странице в Facebook, лейтенант Бунрак заметил сломавшийся на холме мотоцикл около 8:30 утра. Байк поднимался со стороны Кату и заглох на склоне.

Офицер поспешил на помощь водителю, 47-летнему местному жителю по имени Со Най, и дотолкал его немолодой мотоцикл Honda Dream до пункта, где дежурят официальные лица. Затем водителю предложить скатиться с холма назад в Кату, починить там мотоцикл и заново предпринять попытку добраться до Патонга.

Публикация полиции Патонга на Facebook сопровождается фотографиями и видео, но полицейские не уточнили, кто именно вел съемку, пока лейтенант Бунрак толкал заглохший мотоцикл.

«Реально мило, полиция Патонга – самая лучшая», – написал один из комментаторов под постом. Другой отреагировал тремя смайликами с сердечками вместо глаз.

В отдельном посте полиция Патонга проинформировала, что с сегодняшнего дня на склоне холма должен дежурить эвакуатор для помощи водителям. Полиция не уточнила, кто предоставил машину.

Напомним, что 10 ноября официальные лица дали разрешение на проезд легковых машин, микроавтобусов и пикапов по перевалу Кату-Патонг в обоих направлениях. Для грузовиков и больших автобусов дорога по-прежнему закрыта, они должны добираться до Патонга и из него через Камалу или Карон.

Маршруты через Камалу и Карон также рекомендованы и водителям прочего транспорта в утренние и вечерние часы, когда машин на холме слишком много, а уцелевшая при обвале 19 октября проезжая часть позволяет организовать лишь по одной полосе для движения в каждую сторону.

 

 

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