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Полицейский лишился почти 6 млн бат, пытаясь купить повышение по службе у мошенников

В Таиланде трое мошенников выманили у офицера полиции почти 6 млн бат, обещая ему повышение по службе за деньги. Впрочем, коллеги потерпевшего восприняли его жалобу серьезно и уже арестовали тех, кто воспользовался желанием офицера подняться по службе и готовностью сделать это через «коричневый конверт».

Новости Пхукета

28 Апреля 2022, 01:00 PM
Париньяпорн Кханлун изучает ордер на свой арест. Фото: СSD

Париньяпорн Кханлун изучает ордер на свой арест. Фото: СSD

Полиция демонстрирует ордер Чаранпхонгу Чарунроту. Фото: CSD

Полиция демонстрирует ордер Чаранпхонгу Чарунроту. Фото: CSD

Ананья Пхонйиэм в полицейском участке. Фото: CSD

Ананья Пхонйиэм в полицейском участке. Фото: CSD

Как рассказал руководитель отдела по борьбе с преступностью (CSD) генерал-майор Монтри Техткхан, жалоба на мошенничество подал заместитель начальника одного из полицейских участков провинции Удон-Тхани, сообщает Bangkok Post. Генерал не назвал имени и звания пострадавшего офицера, но если опираться на раскрытую информацию о должности, он должен был быть в ранге подполковника, поскольку хотел получить повышение с уровня заместителя до главы участка.

В своем заявлении офицер рассказал, что в октябре прошлого года его познакомили с некой Париньяпорн Кханлун, которая предложила помочь ему с карьерным ростом в обмен на 200 тыс. бат «для пожертвований на добрые дела». Офицер дал согласие, после чего его представили другим «способным помочь» лицам – неким Ананье Пхонйиэм и Чаранпхонгу Чарунроту. Те в красках описали свои возможности, сославшись на обилие знакомых среди политических деятелей национального уровня и высокопоставленных полицейских. В качестве доказательства были показаны фотографии с влиятельными людьми, а господин Чарунрот также представился обладателем благородного титула Мом Луанг, указывающего на дальнее родство с Королевской семьей.

В расчете на желанное повышение офицер несколько раз переводил мошенникам деньги на «добрые дела», заплатив в общей сложности 5,75 млн бат. Затем пришло время публикации очередного списка плановых назначений, в котором имени потерпевшего не оказалось, а его покровители перестали отвечать на все попытки связаться с ними. Тогда полицейский обратился с заявление в полицию Удон-Тхани, а затем – из опасений, что «не получит там правосудия» – добился передачи дела в CSD. В итоге 23 апреля полиция арестовала господина Чарунрота и госпожу Кханлун были на основании судебного ордера, а госпожа Пхонйиэм передала себя в руки полиции добровольно 25 числа.

Как рассказал глава CDS по третьему региону полковник Виват Джисопхакун, следователи установили, что мошенники работали слаженной группой: кто-то находил жертв, кто-то выступал в роли влиятельного лоббиста, кто-то был массовкой, изображая просто заслуживающего доверия респектабельного человека. Полиция установила причастность группы к «более чем 13 делам», а объем средств «в циркуляции» на счетах Ананьи Пхонйиэм составил свыше 600 млн бат. Следователи полагают, что группа также может быть причастна к мошенничеству в сфере квот на билеты государственной лотереи. Также проводится проверка в отношении господина Чарунрота на предмет того, действительно ли у него есть благородный титул Мом Луанг.

Все трое арестованных отрицают обвинения в свой адрес. В публикации Bangkok Post обходится стороной вопрос о том, грозит ли привлечение к ответственности самому офицеру, пытавшегося продвинуться по службе за деньги.

 

 

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