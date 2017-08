Полицейские начали проверку автобусов и грузовиков у въезда на холм Patong Hill Полиция Кату первой приступила к реализации поручений губернатора Норрапхата Плодтхонга по снижению числа дорожных аварий на горной дороге, соединяющий Патонг с Кату. Таньялак Сакут 26 Августа 2017 17:00:00 Проверка транспорта на чекпоинте Тхунг-Тхонгу у въезда на холм со стороны Кату. Архивное фото The Phuket News На чекпоинте Тхунг-Тхонг была начата проверка всего крупного транспорта, направляющегося в сторону перевала, включая грузовики и туристические автобусы с пассажировместимостью более 21 человека. Полицейские и сотрудники Департамента наземного транспорта проверяют техническое состояние машин и наличие у водителей прав соответствующих категорий. В беседе с корреспондентом «Новостей Пхукета» капитан Васан Мыдет из полиции Кату заявил, что принятые меры дали немедленный эффект. «Мы начали эту работу в соответствии с распоряжениями губернатор Норрапхата Плодтхонга, отданными на прошлой неделе. В первый же день дежурства, 18 августа, мы остановили свыше 20 транспортных средств, техническое состояние которых не было достаточным, чтобы безопасно преодолеть холм. Водителям было отказано во въезде на перевал. Затем новость о проверках распространилась среди шоферов, что привело к снижению числа транспортных средств, пытающихся въехать на перевал, несмотря на низкое техническое состояние», – заявил «Новостям Пхукета» капитан Мыдет. Одновременно с этим были сокращены часы, когда крупногабаритному транспорту разрешено пользоваться дорогой через из-за ее слишком большой загруженности. С конца прошлой недели трасса ежедневно закрыта для автобусов и грузовиков с 6:00 до 9:00 и с 16:00 до 23:00 (вечерний запрет продлен на несколько часов). Распоряжение о проверке всего въезжающего на холм транспорта губернатор Норрапхат Плодтхонг отдал на состоявшейся 16 августа очередной встрече с полицией и официальными лицами. «В прошлом году на этой дороге произошло 260 аварий, с начала этого года – уже 125. Много людей погибло или получило травмы. Только за три последних на холме произошло три крупных ДТП с ранеными и погибшими. Это наносит ущерб имиджу Пхукета», – заявил губернатор и озвучил пакет мер для снижения аварийности. Говоря о проблеме высокой аварийности на Patong Hill глава провинции отметил три ключевых фактора, приводящих к ДТП. «Первый – это сама дорога со множеством крутых поворотов, подъемов и спусков. В дождь дорожное покрытие особенно скользкое. Второй фактор – техническое состояние транспортных средств. Большинство серьезных аварий происходит с участием больших туристических автобусов, зарегистрированных за пределами Пхукета. Некоторые из этих автобусов из других провинций обслуживаются на низком уровне. Третий момент – водители автобусов, уровень их знаний и привычки езды. Они не соблюдают инструкций, что приводит к опасному вождению и авариям», – перечислил Норрапхат Плодтхонг. Губернатор распорядился принять сразу несколько разнонаправленных мер, чтобы снизить аварийность. Как заявил Норрапхат Плодтхонг, администрация провинции одобрила выделение бюджета в размере 2 млн бат на реконструкцию опасной дороги. На трех участках в районе финального спуска к Патонгу должно быть уложено противоскользящее дорожное покрытие. Также на дороге должны быть остановлены дополнительные знаки, информирующие водителей о необходимости снизить скорость. В некоторых местах проезжают часть расширят и организуют «аварийные полосы» для крупногабаритного транспорта на случай отказа у него тормозов. Инструкции по этим пунктам были переданы Управлению скоростных магистралей. Одновременно была сформирована специальная комиссия для работы с туроператорами. Комиссия должна выяснить финансовые аспекты организации перевозки туристов. В администрации провинции полагают, что транспортные средства в ненадлежащем техническом состоянии могут появляться на острове из-за желания бизнеса сэкономить. Также комиссия должна убедиться, что все автобусы проходят регулярные техосмотры раз в полгода. Кроме того, как объявил губернатор, с 19 августа должна быть введена обязательная проверка на предмет безопасности всего крупногабаритного транспорта, въезжающего на остров. Проверка должна проводиться на КПП Тха-Чат-Чай у моста Сарасин, соединяющего Пхукет с материком. Кроме того, полиция должна (и уже начала) проверять тяжелый транспорт на КПП Тхунг-Тхонг непосредственно перед въездом на перевал со стороны Кату. Как объявил губернатор, не прошедшие проверку транспортные средства на Пхукете работать не должны. В качестве еще одной меры было решено продлить часы, когда автобусам и грузовикам запрещено пользоваться опасной дорогой (это также уже сделано).. «Дорожная полиция уже получила приказ обеспечить соблюдение этого требования», – заявил губернатор Плодтхонг. Также полиция должна обеспечить автоматический контроль за соблюдением скоростного режима на Patong Hill при помощи камер автофиксации. Комиссия должна в течение 15 дней предоставить губернатору отчет о том, как продвигается работа по внедрению перечисленных мер безопасности. Кроме того, она должна подготовить рекомендации по снижению аварийности на дорогах, ведущих к Патонгу со стороны Карона и Камалы. «Причина многих ДТП на Пхукете – превышение скорости. Закон должен строго соблюдаться», – в очередной раз напомнил губернатор. Напомним, в июне, июля и августе на трассе Кату-Патонг разбились три туристических автобуса. В результате этих аварий погибли три человека, около 70 получили травмы. Добавьте новостную ленту на свой сайт Полиция перехватила 200 кг метамфетамина в Сонгкхла Конкурсы певчих птиц на Пхукете К программе Run to Give добавился полумарафон Выпечка как личный вклад в традицию Прокомментировать эту историю Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus. comments powered by Disqus