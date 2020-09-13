Полезные обитатели тайского сада

Патрик Кэмпбелл рассказывает о том, кто помогает тайскому садоводу бороться с насекомыми-вредителями.

Патрик Кэмпбелл

К сожалению, в каждом пхукетском саду обитают насекомые, поедающие растения. Большинство людей борются с вредителями при помощи инсектицидов, и действительно, иногда альтернативы химии просто нет. Остается лишь тщательно проверять состав при покупке. Хлорорганические соединения, такие как ДДТ и линдан, во многих странах запрещены, но здесь с ними иногда можно столкнуться. При этом их долгосрочное воздействие на окружающую среду – от пчел до птиц – просто катастрофическое.

Менее опасные альтернативы – карбаматы (уретаны), такие как карбарил (севин) и тиофос (паратион). Но еще лучше для природы – инсектициды на растительной основе, такие как никотин, ротенон и пиретрум.

Впрочем, как садовод вы должны во всех возможных способах позволять природе идти собственным путем и самой обеспечивать биоконтроль. Именно по этой причине я никак не борюсь с поселившимися в моем саду рептилиями и земноводными, такими как ящерицы, гекконы, сцинки, лягушки и жабы. То, что у меня возле дома очень мало улиток и почти нет слизней, я объясняю как раз присутствием этих прожорливых насекомоядных.

Среди садовой фауны одним из самых полезных видов может считаться так называемая украшенная бычья лягушка Kaloula pulchra. Она имеет узнаваемый внешний вид: темно-коричневая спина, светлый живот и широкая полоса розоватового цвета по всему телу. Лягушка имеет круглую форму, а если ее побеспокоить, то и вовсе раздувается в шар.

В сухой сезон эти лягушки проводят дни в своих норах (частенько вырытых в моих цветочных горшках), а с приходом дождей выползают на поверхность для питания и размножения. Kaloula pulchra – не крупное животное, не более 5 м в длину, но очень прожорливое. Лягушка поедает слизней, кузнечиков, сверчков и термитов.

Еще одно достойное упоминания земноводное – речная жаба Bufo asper. В отличие от лягушки-быка, которая не переносит хлора, эта жаба совсем не против посидеть у бассейна или даже плюхнуться в него. Bufo asper – крупная жаба с характерной широкой головой и бородавчатой кожей, окрас – камуфляжное сочетание темно-зеленого и желтого. Людей она не боится, и начнет прятаться, только если ее потрогать. И в целом она – еще один друг садовода.

Всем лягушкам и жабам нужна вода для размножения. В моем случае им пришелся по нраву декоративный пруд с рыбками, где как раз сейчас можно увидеть головастиков.

Среди ящериц полезный и симпатичный товарищ – солнечный сцинк, также известный как мабуя (Eutropis multifasciata). Ящерица обитает на земле, предпочитая прятаться в опавших листьях, а с приходом сумерек отправляясь охотиться на слизней и других беспозвоночных. Сцинковые – крупнейшее семейство ящериц, отличающихся короткими лапками, вытянутым туловищем и симпатичными чешуйками медного оттенка.

Менее заметные союзники садовода – живущие на деревьях ящерицы семейства агамовых, которые питаются преимущественно насекомыми. Их можно легко узнать по невероятно длинным хвостам, которые выглядят хрупкими. В моем саду они чувствуют себя в безопасности, но вообще их привычка замирать в случае беспокойства со стороны кого-то, зачастую служит им дурную службу.

До сих пор я не упомянул гекконов, самых распространенных рептилий в Таиланде. Причина к этому очевидна – они предпочитают все же не сады, а человеческие дома. Да и кроме пользы от них есть и неудобство в виде отходов жизнедеятельности.

Как бы то ни было, гекконы уничтожают большое количество насекомых, а особенно – комаров. Самый распространенный геккон на Пхукете – колючехвостый домовой геккон. Едва ли вам удастся отыскать тайский дом, стены и потолок которого не патрулировался бы этими маленькими ящерками.

С другой стороны, есть геккон токи или туке (Gekko gecko). Он гораздо менее заметен визуально, отчасти из-за умения менять цвет кожи, как это делают хамелеоны. Семейство таких гекконов обосновалась внутри забора моего сада, и по вечерам самец оглашает окрестности своих истошным криком, который и дал этой ящерице ее название.

Токи от природы агрессивны, умеют кусаться и являются самыми крупными представителями гекконьего племени, вырастая до 30 см в длину. Шкура токи в норме синевато-серая с яркими оранжевыми точками. Также этот геккон пользуется популярностью в качестве домашнего питомца в Китае, что приводит к отлову животных. Очень жаль... Гораздо более полезен токи на воле, где он уничтожает крупных насекомых, таких как жуки, кузнечики и муравьи.

Естественным врагом все перечисленных представителей фауны являются змеи. Друзья постоянно рассказывают мне истории о том, как к кому-то из них заползла крупная кобра, однако в мой огороженный сад проникают лишь красочные пальмовые змейки. Для человека они не опасны, но отличаются достойным аппетитом в отношении ящериц и лягушек.

А что же насчет драконов? Увы, ничего. Самое близкое к дракону, что я видел, – это крупный варан-падальщик, с которым некогда жил в ближайшем к моему дому болоте и однажды явился ко мне на лужайку. В длину в нем были почти 2 м, да и вообще этот вид уступает размерами лишь комодскому дракону. Не удивительно, что у тайцев эти вараны вызывают страх.

Патрик Кэмпбелл пишет о садоводстве на Пхукете уже 13 лет. Его ранние статьи доступны в личном блоге patrickaccampbell.wordpress.com. Также в этом году у автора вышла новая книга The Tropic Gardener, в которой суммирован весь его опыт садоводства в тропическом климате. Для связи с Патриком (и покупки книги) звоните по телефонам 66 076613227, 0655012326 и 0857827551. Электронная почта – drpaccampbelll@gmail.com.