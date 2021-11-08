Window on Phuket Phuket News TV Phuket Live 89.5 Where to Eat
Window on Phuket
Phuket News TV
Where to Eat
Phuket Live 89.5
Войти | Создать аккаунт     
ВАЛЮТА ПОГОДА FACEBOOK YOUTUBE ПОИСК

Полевой госпиталь в PRU прекратил работу

Власти Пхукета официально объявили о закрытии полевого госпиталя для лиц с коронавирусом на территории Университета Phuket Rajabhat University (PRU). Госпиталь был закрыт 5 ноября, когда выписали двух его последних пациентов.

Новости Пхукета

8 Ноября 2021, 06:07 PM
Фото: PR Phuket

Фото: PR Phuket

Полевой госпиталь в PRU на 300 коек был открыт 5 августа и стал вторым подобным объектом на Пхукете после госпиталя на территории университета Prince of Songkla University (PSU).

В госпитале размещались пациенты желтой и зеленой групп, красные пациенты (с тяжелым течением болезни), направлялись в Vachira Phuket Hospital и другие больницы.

После закрытия полевого госпиталя официальные лица во главе с губернатором Наронгом Вунсиеу и главой административной организации провинции (OrBorJor) Реватом Ариробом поблагодарили работавших там врачей, медсестер и другой персонал. Их вклад в борьбу с коронавирусом был назван неоценимым.

Полевой госпиталь в PSU пока что продолжит работу. Согласно сегодняшнему отчету официальных лиц, там в настоящий момент находятся 396 пациентов.

Отметим, что количество ежедневно выявляемых на Пхукете случаев заражения коронавирусом продолжает снижаться. Сегодня их было зафиксировано 45, днем ранее – 55.

 

 

Have a news tip-off? Click here

На Пхукете сдали новое здание администрации провинции
В кофейне в Чернг-Талей произошел конфликт между тайкой и иностранцами
Директор Vachira Hospital: С коронавирусом придется жить
Первый рейс из Москвы прибыл на Пхукет
У храма Wat Tha Ruea произошла еще одна дорожная авария
Тоннель у Central Festival закроют на один день
Пхукет намерен принять Игры Юго-Восточной Азии
Пхукет возглавил список запросов на Airbnb в Таиланде
Туристическая ассоциация Пхукета провела встречу с консульским корпусом
Малые игроки турбизнеса Пхукета просят об отмене SHA+
Vachira Phuket Hospital привьет 3 тыс. человек без записи
Подкожную вакцинацию проверят на подростках
Мужчина спрыгнул с моста в море
Пикап перевернулся у храма Wat Tha Ruea
Автобусы Phuket Airport Bus возобновили работу

 

MACNELS SHIPPING PHUKET
EPL predictions
Thai Residential
QSI International School Phuket

 