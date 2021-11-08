Полевой госпиталь в PRU прекратил работу

Полевой госпиталь в PRU на 300 коек был открыт 5 августа и стал вторым подобным объектом на Пхукете после госпиталя на территории университета Prince of Songkla University (PSU).
В госпитале размещались пациенты желтой и зеленой групп, красные пациенты (с тяжелым течением болезни), направлялись в Vachira Phuket Hospital и другие больницы.
После закрытия полевого госпиталя официальные лица во главе с губернатором Наронгом Вунсиеу и главой административной организации провинции (OrBorJor) Реватом Ариробом поблагодарили работавших там врачей, медсестер и другой персонал. Их вклад в борьбу с коронавирусом был назван неоценимым.
Полевой госпиталь в PSU пока что продолжит работу. Согласно сегодняшнему отчету официальных лиц, там в настоящий момент находятся 396 пациентов.
Отметим, что количество ежедневно выявляемых на Пхукете случаев заражения коронавирусом продолжает снижаться. Сегодня их было зафиксировано 45, днем ранее – 55.