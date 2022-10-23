Полевой госпиталь откроют в Кату на время недоступности дороги в Патонг

Полевой госпиталь будет временно развернут в Кату для обслуживания пациентов, которые не могут оперативно добраться до больницы в Патонге или быть доставлены туда из-за разрушения участка Phra Barami Rd. на перевале между Кату и Патонгом 19 октября.

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Полевой госпиталь будет развернут в парке у старой винокурни в Кату. Фото: Patong Hospital

Полевой госпиталь будет развернут в парке у старой винокурни в Кату. Фото: Patong Hospital

Полевой госпиталь будет развернут в парке у старой винокурни в Кату. Фото: Patong Hospital

Об открытии полевого госпиталя сообщила 23 октября больница Patong Hospital на своей странице в Facebook. Временный пункт оказания медицинской помощи будет развернут на территории парка в Кату, известного как парк у старой винокурни (Whiskey Mansion Park или Liquor House Park). Он должен начать работу во вторник, 25 октября.

В сообщении Patong Hospital не указывается, какие медицинские услуги будут оказываться в полевом госпитале. Также неизвестно, какое именно медучреждение должно предоставить врачей, медсестер и другой персонал.

Тем временем, 23 октября, страница Phuket Info Center озвучила итоги предварительного исследования грунта на пострадавшем от дождей участке Phra Barami Rd. на перевале. Специалисты пришли к неутешительным выводам.

«Существует риск обрушения грунта под дорогой. Профильные ведомства считают необходимым закрыть участок и не использовать его для движения транспорта», – говорится в сообщении Phuket Info Center.

Ранее губернатор Наронг Вунсиеу уже заявлял, что при подходе к ремонту дороги приоритетом должно быть не скорейшее возобновление движения, а безопасность людей.