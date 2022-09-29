Поле неопределенности. Ситуацией с легализацией марихуаны не довольны ни бизнес, ни активисты

Тайские организации, занимающиеся вопросами общественного здоровья и благополучия молодежи, призывают власти страны ужесточить правила оборота марихуаны, для того, чтобы пресечь рекреационное использование растения несовершеннолетними. На фоне соответствующих опасений из парламента был отозван проект Закона о каннабисе и конопле, что следом вызвало резонные вопросы и опасения у бизнеса, уже вложившегося в выращивание марихуаны и изготовления продукции из нее.

Новости Пхукета

29 Сентября 2022, 04:29 PM

Марихуана была легализована в Таиланде 9 июня, однако Закон о каннабисе до сих пор не принят. Проект заблокировала Демократическая партия. Фото: Somchai Poomlard / Bangkok Post

Как следует из комментариев прессе, все заинтересованные стороны хотят по сути одного – четких правил оборота марихуаны, которые пресекут ее рекреационное использование, но одновременно не навредят медицинскому и коммерческому использованию. В этом изначально и состояла идея лоббировавших легализацию Минздрава и партии Бхумджатхай, которую возглавляет министр здравоохранения Анутин Чарнвиракун. Однако практика разошлась с ожиданиями.

Молодежь и поросль

Вопросы доступности конопли для несовершеннолетних обсуждались в течение всего процесса, предшествовавшего легализации, и не прекратились до сих пор. Так, им был посвящен прошедший в конце сентября специализированный семинар, проведенный общественными организациями, занимающимися вопросами здоровья и благополучия детей и подростков. Как пишет Bangkok Post, среди организаторов были Группа по поддержке здоровья молодежи на севере Таиланда, объединение Молодежь Пхитсанулока, Совет по делам детей и молодежи, а также другие организации соответствующего профиля.

Одним из спикеров на форуме стал депутат парламента Праситчай Нунуан, один из законотворцев, усилиями которых был отклонен проект Закона о каннабисе и конопле. Общим лейтмотивом речи господина Нунуана и других выступавших стало то, с какой легкостью несовершеннолетние получают доступ к марихуане после ее легализации 9 июня.

В своем выступлении координатор Молодежи Пхитсанулока Ситтипонг Пхучан сформулировал проблему следующим образом: марихуана уже перестала считаться наркотиком, но власти так и не сформировали законодательные барьеры, которые бы предотвратили ее употребление несовершеннолетними. Не хватает регулирования и других аспектов.

«На фоне отсутствия правил по маркированию продукции многие потребители на самом деле не имеют понятия, сколько они потребляют ТГК [тетрагидроканнабинола, основного психоактивного вещества в марихуане]», – привел пример господин Пхучан.

По закону допустимый максимум ТГК в легальной продукции – до 0,2% по массе. Однако даже на товарах из 7-Eleven нет указания, сколько вещества примет человек, выпив бутылочку безалкогольного фруктового напитка с коноплей.

Также господин Пхучан обратил внимание на то, что несовершеннолетние зачастую самостоятельно приобретают каннабис, несмотря на то, что продавать его можно только лицам от 20 лет. Это указывает на недостаточность реального контроля за соблюдением уже принятых правил и ограничений.

В свою очередь, член парламента Праситчай Нунуан обратил внимание на то, что сейчас общественная дискуссия сосредоточилась на негативных аспектах легализации каннабиса, тогда следовало бы вести дискуссию о «лучшем понимании этого растения».

В ноябре нижняя палата парламента должна вернуться к проекту Закона о каннабисе, сосредоточив внимание на ограничениях доступа к ней, а также правилах выращивания, продажи и использования. При этом сторонники легализации опасаются, что депутаты могут без какого-либо результата дискутировать об этом вплоть до истечения своих полномочий в марте следующего года.

Бизнес просит правил



Текущее положение дел с легализацией каннабиса не устраивает и бизнесменов, вложившихся в соответствующий сектор. Они настаивают на необходимости четко зафиксировать правила выращивания и переработки конопли, одновременно высказывая опасения относительно того, что отзыв законопроекта о каннабисе из нижней палаты парламента может подорвать доверие инвесторов к этому сектору, пишет Bangkok Post.

Как заявил председатель Федерации отрасли пищевых добавок (FDSI) Ситтичай Дэнгпрасерт, «направление развития каннабиса» в стране сейчас неясно, что подрывает уверенность у фермеров и компаний-переработчиков, которые успели войти в этот бизнес на волне оптимизма предыдущих месяцев, включая успешное признание медицинских препаратов на основе марихуаны, предшествовавшую легализации самой конопли 9 июня.

«Продолжающиеся проблемы подтолкнули к заморозке планов тех иностранных инвесторов, которые хотели вместе с тайскими партнерами заняться бизнесом в сфере каннабиса», – заявил господин Дэнгпрасерт.

По словам председателя FDSI, под угрозой сейчас весь проект правительства по созданию нового сельскохозяйственного сегмента и развития конопли как новой коммерческой сельхозкультуры. Отдельно в федерации отмечают опасения за будущее фермеров, вложившихся в посадки марихуаны.

«Мы говорили с некоторыми объединениями местных фермеров, которые уже высадили культуру на площади в 1 тыс. рай и планирую поставлять урожай на фабрики. Сейчас они просто не знают, что будет дальше», – заявил господин Дэнгпрасерт.

Председатель холдинговой группы Cannabis Investment Summit World (CISW) Джэки Онг видит в текущем кризисе политическую составляющую. Отозванный проект Закона о каннабисе и конопле поддерживала партия «Бхумджатхай» (Bhumjaithai Party), которую возглавляет вице-премьер Анутин Чарнвиракун. Главные оппоненты – Демократическая партия. Потенциальными пострадавшими же будут фермеры и инвесторы.

«Этот конфликт может привести к потере уверенности среди инвесторов», – соглашается господин Онг с главой FDSI.

CISW планирует совместно с инвесторами и фермерами подать запрос на имя вице-премьера и лидера Bhumjaithai Part о выработке четких правил бизнеса в сфере выращивания и переработки конопли. В середине ноября (17-18 числа) на Мальте должен пройти третий всемирный саммит CISW, однако нет уверенности, что к этому событию конопляный бизнес получит какую-либо ясность. При этом Таиланд намерен участвовать в мероприятии как первая страна Юго-Востчной Азии, где легализовали марихуану.