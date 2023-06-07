Покушение на гражданина России совершено на Пхукете

Полиция проводит расследование в связи покушением на гражданина России в комплексе Boat Avenue рядом с пхукетской Лагуной перед полуднем 7 июня. Неустановленный стрелок выпустили четыре пули в лобовое стекло машины, в которой находился россиянин, а затем скрылся на скутере. Потерпевший выжил и был госпитализирован с огнестрельными ранениями. Полиция не раскрывает его личность и ничего не говорит о возможных мотивах.

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Сообщение о стрельбе на парковке у Anise Tapas and Bar поступило в полицейский участок тамбона Чернг-Талей около 11:45 утра. Выехавший на место событий наряд возглавил полковник Киттипонг Нупенг.

Преодолев 475 метров до места событий, полицейские обнаружили китайский малолитражный хэтчбек ORA с четырьмя пулевыми отверстиями в лобовом стекле. На водительском сиденье находился раненый россиянин.

Полиция не стала сообщать имя мужчины, на которого было совершено покушение. Назван был лишь его возраст – 44 года. В ходе нападения он, по первым данным, получил огнестрельные ранения груди и руки.

К моменту прибытия спасателей потерпевший был в сознании. Спасатели остановили кровотечение и отвезли его в больницу Thalang Hospital. Информация о его текущем состоянии отсутствует.

Полиция просмотрела записи с камер видеонаблюдения и установила, что стрелок приехал в Boat Avenue и покинул место событий на скутере серого цвета. Модель байка была сообщена журналистам как Honda PCX.

Фото подозреваемого с камер CСTV опубликованы в сети, но изобраенный на них мужчина находится за рулем не PCX, а другого скутера. Также непонятно, специально ли полиция сообщила журналистам возраст жертвы как 44 года, хотя во внутренних документах он указан правильно.

Согласно показаниям очевидцев, жертва покушения «регулярно посещала бары и кафе в данном районе». Также работники местных заведений отметили, что запомнили и стрелка, которого утром 7 июня несколько раз видели в Boat Avenue. Однако, по всей видимости, лицо мужчины постоянно скрывал шлем с тонированным визором.

Подозреваемый избавился от верхней одежды, обуви и оружия неподалеку от Boat Avenue. Как минимум одежда и обувь уже найдены полицейскими, однако пистолета ни на одной из фотографий нет.

Также ничего не сказано об обнаружении стреляных гильз на месте событий. Впрочем, их там могло и не остаться, если стрелок, к примеру, пользовался не пистолетом, а револьвером.



Полиция ничего не сказала ни о национальности стрелка, ни о возможном мотиве покушения на россиянина.