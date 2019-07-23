Покупай местное: Университет Раджабхат запустил две новых ярмарки

Andaman Punsuk и Lad Wor-Kor две новые регулярные ярмарки, проходящие на территории пхукетского кампуса Университета Раджабхат.

Нынешний год выдался богатым на новые социальные инициативы в пхукетском кампусе Университета Раджабхат (Phuket Rajabhat University). В июне этого года учебное заведение совместно с Департаментом наземного транспорта начало устраивать показы обучающих видео, ознакомление с которыми необходимо для получения водительских прав. А с июля на территории кампуса начали проводиться регулярные университетские ярмарки.

Andaman Punsuk

Первая ярмарка является инициативой Андаманского центра натурального сельского хозяйства, базирующегося на университетской территории. Проект носит название Андаман Пансук (Andaman Punsuk) и позиционируется как «чистый и экологически дружелюбный» рынок продуктов питания. Ярмарка проходит во вторую и последнюю среду каждого месяца с 10:00 до 17:00.

Одна из целей инициативы – распространение знаний о необходимости защиты окружающей среды и, в частности, сокращение использования на шопинге целлофановых пакетов. Примечательно, что первая ярмарка прошла в ту же неделю, когда тайское новостное агентство NNT опубликовало резонансный материал, в котором сообщалось, что ежегодно в Таиланде производится 45 млрд пластиковых пакетов, причем на уличные точки торговли и продуктовые рынки приходится 40% используемых пакетов.

На первой ярмарке Андаман Пансук для посетителей была организована серия лекций и мастер-классов по экологической тематике. Список тел включал использование солнечных панелей для получения электроэнергии, окрашивание тканей натуральными красителями, приготовление здоровой еды и напитков, использование органических удобрений и, конечно, применение альтернативной, не пластиковой упаковки. В частности, гостей познакомили с японской техникой упаковки предметов в ткань, известной под названием фуросики.

Также посетители могли купить свежие овощи и фрукты (дурианы, мангустины, рамбутаны и так далее), перекусить сом тамом и пад таем, выпить натурального кофе, приобрести одежду, тканевые сумки и товары народных промыслов (плетеные корзины и подносы). В бамбуковых беседках, выполнявших роль торговых лотков, нашлось также место цветам в горшках и рассаде для желающих попробовать вырастить что-нибудь самостоятельно.

Lad Wor-Kor

Вторая ярмарка является носит название Лад Во-Ко (Lad Wor-Kor) и работает по понедельникам с 16:00 до 21:00. На первом мероприятии менеджер этого проекта Арена Кхаджонкиат поясняла, что цель – предоставить площадку для торговли тем людям, которые не могу найти места на других рынках. Ассортимент продукции, как и в случае с предыдущей ярмаркой, довольно широк: от продуктов питания, готовой еды и напитков до одежды, кухонной утвари и товаров народных промыслов.

«Я знаю, как непросто быть рыночным торговцем. Продавать вещи на базарах по-настоящему тяжело. Даже если у тебя есть деньги на аренду места, все равно приходится приезжать рано утром, чтобы успеть занять его, иначе свободных лотков может просто не оказаться. Свой рынок мы открыли именно с мыслью о том, чтобы торговцам не приходилось сражаться за местах, как на других базарах», – говорила госпожа Кхаджонкиат, которая сама проработала на ярмарках и рынках шесть лет.