Поиски второго пропавшего в море купальщика продолжаются на Пхукете

Пхукетские спасатели завтра возобновят поиски мужчины, не справившегося с волнами и течениями на пляже Сурин и пропавшего в море в воскресенье, 30 июля. В первый день у Kusoldharm Foundation и других участников операции было всего несколько часов до наступления темноты, а также мешали сильные волны. Во второй день ограничения по времени отсутствовали, но погода не улучшилась, поиски снова не принесли результатов.

Новости Пхукета

31 Июля 2023, 08:10 PM

Мужчина из Пхитсанулока пропал в море во время купания на пляже Сурин. Фото: Иккапоп Тхонгтуб