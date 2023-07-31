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Поиски второго пропавшего в море купальщика продолжаются на Пхукете

Пхукетские спасатели завтра возобновят поиски мужчины, не справившегося с волнами и течениями на пляже Сурин и пропавшего в море в воскресенье, 30 июля. В первый день у Kusoldharm Foundation и других участников операции было всего несколько часов до наступления темноты, а также мешали сильные волны. Во второй день ограничения по времени отсутствовали, но погода не улучшилась, поиски снова не принесли результатов.

Новости Пхукета

31 Июля 2023, 08:10 PM
Мужчина из Пхитсанулока пропал в море во время купания на пляже Сурин. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Мужчина из Пхитсанулока пропал в море во время купания на пляже Сурин. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Пропавший на Сурине мужчина – 44-летний гражданин Таиланда по имени Тхават Срирача, приехавший на Пхукет в поисках работы. По документам он зарегистрирован в Пхитсанулоке.

Около 15:00 воскресенья, 30 июля, господин Срирача пропал в волнах на пляже Сурин. Очевидцы подняли тревогу, на поиски были направлены спасатели на аквабайках, но волны оказались слишком высокими для того, чтобы использовать подобную технику.

Практика следующего дня показала, что погодные условия слишком сложны и для спидботов. Прочесывание берега результатов не принесло.

Спасательная операция на воде осуществляется силами Kusoldharm Foundation. О привлечении флотских команд SAR не сообщалось. 

 

 

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