Поиски второго пропавшего в море купальщика продолжаются на Пхукете

Пропавший на Сурине мужчина – 44-летний гражданин Таиланда по имени Тхават Срирача, приехавший на Пхукет в поисках работы. По документам он зарегистрирован в Пхитсанулоке.
Около 15:00 воскресенья, 30 июля, господин Срирача пропал в волнах на пляже Сурин. Очевидцы подняли тревогу, на поиски были направлены спасатели на аквабайках, но волны оказались слишком высокими для того, чтобы использовать подобную технику.
Практика следующего дня показала, что погодные условия слишком сложны и для спидботов. Прочесывание берега результатов не принесло.
Спасательная операция на воде осуществляется силами Kusoldharm Foundation. О привлечении флотских команд SAR не сообщалось.