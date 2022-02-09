Поиски убийц Джими Сандху продолжаются.

Полиция продолжает поиски двух неизвестных мужчин, застреливших предполагаемого «индийского гангстера» Джими Сандху на территории курортного комплекса Beachfront Hotel Phuket, где тот арендовал виллу.

Иккапоп Тхонгтуб

Сандху был застрелен около 22:30 вечера 4 февраля. На записи с камеры видеонаблюдения видно, как господин Сандху вышел из красного автомобиля MG, после чего к нему приблизились двое мужчин и открыли по нему огонь из огнестрельного оружия. Всего было произведено около двух десятков выстрелов, стреляли из пистолетов калибров 9 мм и .380.

При осмотре тела, которое по неким причинам было обнаружено лишь утром, полицейские обнаружили канадский паспорт и канадские же водительские права на разные имена. В обоих документах имена были индийские, но Джими Сандху среди них не было. Новое имя назвала канадская пресса, в частности, газета Vancouver Sun. Теперь это имя (Джими Сандху) использует и полиция, хотя раньше именовала погибшего в соответствии с записью в паспорте (Мандип Сингх).

Записи с камер видеонаблюдения, по всей видимости, остаются главным источником информации для полиции. В частности, мужчины были сняты камерой CCTV местного ресторана, когда покидали место убийства.

Полиция уже изучила первую часть пути отхода, которым воспользовались стрелки, а 9 февраля переключила внимание на улицы Soi Saiyuan 8, 9 и 10. В следственных мероприятиях, включавших опрос местных жителей и постояльцев сдающихся в аренду вилл, принимали участие самые разные подразделения полиции, включая Иммиграционное бюро и полицейский спецназ (SWAT).

Географически особое внимание полицейские уделили Soi Saiyuan 9, а в плане личностей опрашиваемых людей – иностранцам, у которых были проверены паспорта. Полицейские полагают (судя по внешности подозреваемых с записей камер видеонаблюдения), что с индусом расправились иностранные граждане. Речь идет о мужчина ростом не менее 180 см.

Также криминалисты продолжают изучать найденные на месте событий гильзы и пули. Также в распоряжении полицейских есть предполагаемые образцы одежды стрелков, извлеченные из мусорного бака позади клуба муай тай в районе Saiyuan Rd.

Установленная на частном доме видеокамера зафиксировала, как в 23:02 двое мужчин выкинули что-то в бак. В полиции полагают, что это могли быть стрелки, избавлявшиеся от верхней одежды.

Также некий свидетель рассказал полиции, что в вечер убийства видел двоих мужчин, которые босиком шли по небольшому переулку, соединяющему Soi Saiyuan 8 и Soi Saiyuan 9.

Текущая задача полиции, выяснить, куда именно направились подозреваемые после убийства и отследить их маршрут.





