Поиски пропавших моряков с затонувшего корвета продолжаются в Таиланде

Флотским спасателям пока не удалось найти пропавших моряков с затонувшего вечером 19 декабря корвета HTMS Sukhothai, однако и тел погибших не обнаружено. В списке пропавших – по-прежнему 31 одно имя, подтвердила пресс-служба ВМФ Таиланда по итогам дня 19 декабря.

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Главком ВМФ встретился со спасенными моряками с затонувшего корвета HTMS Sukhothai. Спасены 75 человек, в списке пропавших еще 31 моряк. Фото: Royal Thai Navy / Facebook

Главком ВМФ встретился со спасенными моряками с затонувшего корвета HTMS Sukhothai. Спасены 75 человек, в списке пропавших еще 31 моряк. Фото: Royal Thai Navy / Facebook

Главком ВМФ встретился со спасенными моряками с затонувшего корвета HTMS Sukhothai. Спасены 75 человек, в списке пропавших еще 31 моряк. Фото: Royal Thai Navy / Facebook

Главком ВМФ встретился со спасенными моряками с затонувшего корвета HTMS Sukhothai. Спасены 75 человек, в списке пропавших еще 31 моряк. Фото: Royal Thai Navy / Facebook

Главком ВМФ встретился со спасенными моряками с затонувшего корвета HTMS Sukhothai. Спасены 75 человек, в списке пропавших еще 31 моряк. Фото: Royal Thai Navy / Facebook

Главком ВМФ встретился со спасенными моряками с затонувшего корвета HTMS Sukhothai. Спасены 75 человек, в списке пропавших еще 31 моряк. Фото: Royal Thai Navy / Facebook

Главком ВМФ встретился со спасенными моряками с затонувшего корвета HTMS Sukhothai. Спасены 75 человек, в списке пропавших еще 31 моряк. Фото: Royal Thai Navy / Facebook

В последней на текущий момент публикации флота, размещенной в Facebook в 18:07, пресс-служба ВМФ подтвердила, что поиски продолжаются. Количество пропавших моряков – 31 человек. Погибших не найдено, несмотря на сообщения ряда СМИ в течение дня. Газета Bangkok Post полагает, что журналисты могли принять за моряков с HTMS Sukhothai людей с другого потерпевшего бедствие судна.

Из экипажа затонувшего 77-метрового корвета класса Rattanakosin спасены 75 человек, всего на борту было 106 матросов и флотских офицеров. Всем спасенным оказывается необходимая помощь, некоторым по прежнему требуется медицинский уход, но большинство уже вернулись на базу в Саттхахипе.

Сегодня в районе 15:00 дня со спасенными моряками встретился адмирал Чонгчай Чомчонгпэт, командующий Королевскими ВМФ Таиланда. Адмирал лично проводил 54 военнослужащих, которые отправились на базу из пункта временного размещения в Районге .

«Согласно последним новостям, поступившим ранее, спасены и доставлены на берег 75 человек, спасатели ведут поиск еще 31 человека. Они стараются ускориться, поскольку поиски идут наперегонки со временем. Скоро стемнеет, а отсутствие света будет препятствием для поисковых вертолетов», – заявил флот в публикации от 18:07 вечера.

Метеорологический прогноз остается неблагоприятным. И нынешней ночью, и завтрашним утром на море ожидаются сильные волны.

Также пресс-служба ВМФ уточнила, что все вопросы относительно подъема затонувшего корвета будут решаться после окончания поиска пропавших моряков. В частности, специалистам надо будет изучить морское дно и другие условия.

Операция обещает быть непростой, поскольку HTMS Sukhothai лежит на глубине 40 метров, но пока что тайский флот настроен поднимать свой боевой корабль. Бросать на дне корвет, носящий имя столицы древнего сиамского королевства, моряки не намерены.