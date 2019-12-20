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Поиски пропавших каякеров продолжаются на Пхукете

У южного побережья Пхукета продолжаются поиски гражданки Таиланда и гражданина Польши, пропавших во время прогулки на каяках 7 декабря.

Новости Пхукета

20 Декабря 2019, 09:15 AM
Поиски пропавших каякеров продолжатся на Пхукете.

Поиски пропавших каякеров продолжатся на Пхукете.

Как писали «Новости Пхукета» ранее, 26-летний поляк Матеуш Юшкиевич и 23-летняя тайка Веракан Сириракон вместе с друзьями арендовали каяки на пляже Януй и отправились осматривать акваторию, однако на обратном пути отстали от остальных членов группы, позвонили им по телефону и сообщили, что не могут вернуться на пляж самостоятельно.

Друзья пропавших добрались до берега уже после захода солнца и подняли тревогу, но найти Матеуша и Веракан в темноте не удалось. На связь они больше не выходили.

Находящаяся на Пхукете подруга пропавшей женщины Анонгкан Срисупат вчера заверила The Phuket News, что поиски каякеров продолжаются. В поисковой операции задействованы и дайверы, которые исследуют морское дно.

«В среду, 18 декабря, мы искали вокруг островов Док-Май, Рача и Бон. Затем мы отправились на острова Кэу-Ной и Кэу-Яй, ходили по пляжам, звали пропавших, но к сожалению, никакого ответа не получили», – рассказала госпожа Срисупат.

Собеседница редакции также отметила, что работу дайверов ограничивают условия на море. В эти дни поиск должен вестись у мыса Кратхинг (к западу от Най-Харна) и у острова Кэу-Ной.

Во вторник штаб поисковой миссии на Пхукете посетил глава консульской секции посольства Польши в Таиланде Якуб Будохоски. Он выразил благодарность всем участникам операции и попросил не прекращать поиски до обнаружения пропавших. Также господин Будохоски отметил, что не стоит полностью списывать со счетов альтернативные версии пропажи, в частности, похищение.

 

 

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