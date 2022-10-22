Поиски пропавшей туристки из России продолжаются на Пхукете

Поисково-спасательные группы продолжили утром 23 октября разыскивать россиянку Елену Радченко, пропавшую три дня назад во время посещения пляжа Найтон. Вчерашняя полномасштабная операция на суше и на воде результатов не принесла.

Новости Пхукета

Пхукетский офис Департамента связей с общественностью (PR Phuket) подтвердил вчера вечером, что в последний раз Радченко видели на пляже около 10 утра 20 октября. Женщина отправилась к морю с другом (или подругой), но потом осталась одна, поскольку ее спутник (или спутница) вернулся в отель.

Через некоторое время неназванный друг обеспокоился отсутствием Радченко и попытался связаться с ней, но телефон россиянки был в номере, а на пляже обнаружились лишь ее вещи, оставленные под деревом.

Дальнейшая хронология событий не ясна. PR Phuket сообщает, что друг Радченко сперва сообщил об инциденте персоналу отеля, затем информация была доведена до базирующихся в аэропорту сотрудников туристической полиции, потом о пропаже человека было сообщено в полицейский участок Саку, в зону ответственности которого входят и Найтон, и аэропорт. В соответствующей части отчета PR Phuket не приводится никаких дат, что не позволяет установить, в какой день о происшествии узнали полицейские.

Вечером 21 октября в социальных сетях, включая телеграм-канал «Реальный Пхукет», появилась просьба о помощи в поисках Радченко. При этом в тексте указывалось, что она пропала «со вчерашнего дня», а в последний раз ее видели на пляже «в районе 11 часов дня». С момента пропажи россиянки до момента публикации прошло более суток.

Утром 22 октября власти Пхукета начали масштабную поисковую операцию, к которой были привлечены полиция, служащие местной администрации, сотрудники нацпарка Sirinat, военные моряки и многочисленные волонтеры.

Члены поисково-спасательной миссии прочесали побережье в районе пляжа Найтон, а несколько лодок осмотрели акваторию. Также на снимках с места событий виден вертолет, а в публикация официальных лиц отмечается, что поиски велись «на суше, на воде и с воздуха». По итогам работы 22 октября власти констатировали, что успехов не достигли.

При этом местные журналисты смогли побеседовать с «охранником» на пляже Найтон по имени Тавитчай Камнон. Мужчина, который, по всей видимости, работает пляжным спасателем, рассказал, что Радченко находилась в воде вместе с другими отдыхающими, когда начался очередной шторм. Господин Камнон попросил всех купавшихся выйти на берег и дождался момента, когда «никого уже не осталось [в воде]». По его словам, Радченко тоже вышла на берег, но «пошла в другую сторону», оставив под деревом свое полотенце, бутылку с питьевой водой и обувь. Господина Камнон отметил, женщина выглядела «рассеянной» или «отстраненной».

Камеры видеонаблюдения не зафиксировали возвращение Радченко в отель, при этом распространенные властями свежие снимки женщины сделаны именно системами CCTV. На них она, по всей видимости, выходит из отеля утром 20 октября.

Страница Phuket Info Center опубликовала список телефонов, по которым официальные лица готовы принять информацию, которая поможет найти Радченко:

Администрация Саку: 076 328 146, 082 535 0069;

Полиция Саку: 076 328 121;

Нацпарк Sirinat: 076 328 226;

Администрация Таланга: 076 311 046;

Туристическая полиция: 076 223 891;

Офис Минтуризма на Пхукете: 076 327 100;

Офис Туристического управления Таиланда: 076 211 036.

В призыве о помощи, размещенном 21 октября в социальных сетях, также указаны два российских телефонных номера для связи: