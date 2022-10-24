Поиски пропавшей россиянки продолжаются на Пхукете

Поисковые команды начали четвертый день операции по поиску Елены Радченко, которую последний раз видел в первой половине дня 20 октября на пляже Найтон.

Новости Пхукета

Первые сообщения о пропаже 53-летней россиянки появились в социальных сетях вечером 21 октября. В призыве о помощи на русском языке говорилось, что женщина пропала предыдущим днем

Вечером 21 числа появились сообщения о розыске на английском и тайском языках, а еще сутки спустя, 22 октября, сообщение о поисках опубликовал пхукетский офис Департамента связей с общественность (PR Phuket).

Публикация PR Phuket сопровождалась фотографиями работы поисковых команд на пляже Найтон, причем некоторые из них были сделаны в темное время суток, что указывает на то, что россиянку начали искать как минимум с вечера 21 октября.

В сообщении PR Phuket не приводилось четкой хронологии событий первых двух дней. Там говорилось лишь о том, что утром 20 числа Радченко вместе с неким другом (или подругой) отправилась на пляж. Затем ее спутник вернулся в отель, а женщина осталась на купаться.

Позже друг россиянки попытался связаться с ней, но ее телефон был в отельном номере. Самостоятельные поиски на пляже (а затем с привлечением отельных сотрудников) результатов не дали, после чего о пропаже женщины были проинформированы сотрудники туристической полиции, работающие в аэропорту Пхукета, а затем подано заявление о пропаже человека в полицейский участок Саку.

В ходе первого этапа поисков на пляже Найтон были найдены вещи Радченко, которые та оставила под деревом, когда отправилась купаться. А утром 22 числа стартовала полноценная поисковая операция на суше и на море. В поисках были задействованы около 100 человек, включая сотрудников нацпарка Sirinat, полицейских, служащих районной администрации Саку, многочисленных волонтеров.

Поиски велись на побережье и непосредственно на море с использованием лодок. Третье региональное командование также выделило вертолет для поддержки с воздуха. Результатов, впрочем, не было.

Операция продолжилась 23 числа, официальные лица назвали этот день «третьим днем поисков». Глава административной организации тамбона Саку (OrBorTor) Трин Паньявай заявил, что утром «провел ритуал в соответствии с местными верованиями», чтобы членам поисковых групп сопутствовала удача.

Также он рассказал, что полиция не исключает никаких версий пропажи Радченко, в том числе – похищения. По словам господина Паньявая, поднявший тревогу друг россиянки сообщил, что она была «старшим руководителем в компании, кем-то вроде менеджера». Впрочем, господин Паньявай признался, что не до конца понял эту часть рассказа.

23 октября зона поисков была расширена. И поисковые группы на берегу, и лодки в море начали уходить все дальше от пляжа Найтон.

«Мы продолжаем поиски и расширяем поисковую зону, но не отбрасываем никаких версий произошедшего. Провинциальная и районная полиция вместе работают над делом, никакие варианты пока не исключаются», – заявил господин Паньявай.

Руководитель группы морских операций Kusoldharm Foundation Апичет Йим-Он сообщил журналистам, что его сотрудники в первую очередь думают о возможном происшествии на воде. Группы спасателей прочесывают скалистое побережье и ведут поиски в море, где им помогают местные жители на катерах и аквабайках.

По словам господина Йим-Она, если россиянка утонула, то ее тело должно вынести на берег как раз в районе третьего дня, причем оно может оказаться в 5-6 км от места, где женщина вошла в воду. Поисковая зона 23 числа уже была больше указанных размеров.

При этом охранник Тавичай Камнон, работающий на Найтоне, рассказал 22 октября журналистам, что видел Радченко в воде 20 числа. По его словам, около полудня в тот день испортилась погода, так что оно попросил всех купавшихся выйти из моря. Россиянка, как отметил господин Камнон, также выбралась на берег, но пошла не к своим вещам, а «в другую сторону». Мужчина заявил, что женщина выглядела «задумавшейся» или «рассеянной».

Камеры видеонаблюдения не зафиксировали возвращения россиянки в отель, последние кадры были сделаны утром, когда она отправлялась из гостиницы на пляж. Поиски пропавшей Радченко продолжаются 24 октября.