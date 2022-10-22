Поиски пропавшей россиянки продолжаются на Пхукете

В последний раз госпожу Радченко видели около 11:00 утра 20 октября на пляже Найтон. Позже на берегу были обнаружены ее личные вещи, но ничего более о судьбе женщины неизвестно. В отель (Naithonburi) она не вернулась.
Поиски начались 21 октября, затем прервались на ночь и продолжились с утра 22 числа. К операции привлечены военные моряки, полиция, спасатели Kusoldharm Foundation, сотрудники нацпарка Sirinat, местные органы власти и многочисленные волонтеры.
Часть поисковых команд работает на море, другие проверяют побережье в поисках следов Радченко. Всего к операции привлечены более 100 человек, зайдействованы лодки и авиация.
Пропавшая описывается как женщина в возрасте 50 лет (по паспорту ей 53 года) ростом 160 см с темными прямыми волосами чуть ниже уровня плеч. В последний раз ее видели одетой в раздельный купальный костюм синего цвета с длинными рукавами.
Обладающие информацией о Радченко могут связаться либо с потерявшими ее русскоговорящим родственниками и друзьями (телефоны +79852007216 и +79122280900), либо с тайскими органами власти.
Сообщения принимают следующие организации:
OrBorTor Саку: 076 328 146, 082 535 0069;
Полиция Саку: 076 328 121;
Нацпарк Sirinat: 076 328 226;
Окружная управа Таланга: 076 311 046;
Туристическая полиция: 076 223 891;
Офис Минтуризма на Пхукете: 076 327 100;
Офис ТАТ на Пхукете: 076 211 036