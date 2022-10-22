Поиски пропавшей россиянки продолжаются на Пхукете

Сразу несколько поисково-спасательных команд были направлены на поиски россиянки Евгении Радченко, пропавшей во время отдыха на Найтоне. Впрочем, хороших новостей от поисковиков пока нет.

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На Пхукете продолжаются поиски пропавшей россиянки Елены Радченко. В последний раз ее видели 20 октября на пляже Найтон. Фото: Real Phuket

На Пхукете продолжаются поиски пропавшей россиянки Елены Радченко. В последний раз ее видели 20 октября на пляже Найтон. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

На Пхукете продолжаются поиски пропавшей россиянки Елены Радченко. В последний раз ее видели 20 октября на пляже Найтон. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

На Пхукете продолжаются поиски пропавшей россиянки Елены Радченко. В последний раз ее видели 20 октября на пляже Найтон. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

На Пхукете продолжаются поиски пропавшей россиянки Елены Радченко. В последний раз ее видели 20 октября на пляже Найтон. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

На Пхукете продолжаются поиски пропавшей россиянки Елены Радченко. В последний раз ее видели 20 октября на пляже Найтон. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

На Пхукете продолжаются поиски пропавшей россиянки Елены Радченко. В последний раз ее видели 20 октября на пляже Найтон. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

На Пхукете продолжаются поиски пропавшей россиянки Елены Радченко. В последний раз ее видели 20 октября на пляже Найтон. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

На Пхукете продолжаются поиски пропавшей россиянки Елены Радченко. В последний раз ее видели 20 октября на пляже Найтон. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

На Пхукете продолжаются поиски пропавшей россиянки Елены Радченко. В последний раз ее видели 20 октября на пляже Найтон. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

В последний раз госпожу Радченко видели около 11:00 утра 20 октября на пляже Найтон. Позже на берегу были обнаружены ее личные вещи, но ничего более о судьбе женщины неизвестно. В отель (Naithonburi) она не вернулась.

Поиски начались 21 октября, затем прервались на ночь и продолжились с утра 22 числа. К операции привлечены военные моряки, полиция, спасатели Kusoldharm Foundation, сотрудники нацпарка Sirinat, местные органы власти и многочисленные волонтеры.

Часть поисковых команд работает на море, другие проверяют побережье в поисках следов Радченко. Всего к операции привлечены более 100 человек, зайдействованы лодки и авиация.

Пропавшая описывается как женщина в возрасте 50 лет (по паспорту ей 53 года) ростом 160 см с темными прямыми волосами чуть ниже уровня плеч. В последний раз ее видели одетой в раздельный купальный костюм синего цвета с длинными рукавами.

Обладающие информацией о Радченко могут связаться либо с потерявшими ее русскоговорящим родственниками и друзьями (телефоны +79852007216 и +79122280900), либо с тайскими органами власти.

Сообщения принимают следующие организации:

OrBorTor Саку: 076 328 146, 082 535 0069;

Полиция Саку: 076 328 121;

Нацпарк Sirinat: 076 328 226;

Окружная управа Таланга: 076 311 046;

Туристическая полиция: 076 223 891;

Офис Минтуризма на Пхукете: 076 327 100;

Офис ТАТ на Пхукете: 076 211 036